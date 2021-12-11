صعد المنتخب المصري إلى نصف نهائي بطولة مونديال العرب لكرة القدم، عقب الفوز 3-1 على نظيره الأردني بعد وقت إضافي في الدور ربع النهائي اليوم السبت، على ملعب الجنوب المونديالي في قطر.

وتقدم يزن النعيمات بهدف للأردن بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 12، وأدرك مروان حمدي التعادل بضربة رأس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأحرز البديل أحمد رفعت هدف مصر الثاني في الدقيقة 100.

ثم سجل البديل مروان داوود الهدف الثالث قبل صافرة النهاية في مباراة أقيمت أمام عدد كبير من المشجعين على ملعب الجنوب بالوكرة.

مصر تواجه تونس

وستلعب مصر مع تونس في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل، بينما تجمع المباراة الأخرى في قبل النهائي بين قطر والفائز من مباراة الجزائر والمغرب.

وكان الأردن الطرف الأول منذ البداية، فتقدم بهدف من تسديدة رائعة بأقدام النعيمات، ثم اقترب بالطريقة نفسها من إضافة الهدف الثاني عن طريق نور الروابدة، لكن محمد الشناوي حوّل التسديدة إلى ركلة ركنية.

⚽️🥅 المنتخب الأردني 🇯🇴 يفتتح التسجيل مبكراً بتصويبة قوية من يزن النعيمات استقرت في شباك الحارس محمد الشناوي#كأس_العرب #مونديال_العرب#FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/DrGzfYZV9m — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2021

ولم تصنع مصر الكثير هجوميا، في حين استمر اعتماد الأردن على التسديدات المتقنة، وأطلق علي علوان تسديدة هائلة لمسها الشناوي لتصطدم بالعارضة ثم بالقائم الأيسر وخرجت بغرابة في الدقيقة 39.

لكن مصر ضغطت قبل الاستراحة، وأهدر مصطفى فتحي فرصة من مدى قريب، ثم أنقذ الحارس يزيد أبو ليلى ضربة رأس من حسين فيصل، لكن في المرة الثالثة جاء الهدف بعد كرة عرضية من أحمد سيد (زيزو) حولها مروان حمدي برأسه إلى داخل الشباك.

وكاد مروان حمدي أن يصنع هدفا بعد الاستراحة بدقيقتين، عندما توغل من الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية أرضية أخفق فيصل في تحويلها من مدى قريب إلى داخل المرمى، حيث مرت الكرة من تحت قدمه.

وسنحت فرصة خطيرة للأردن، عندما تباطأ محمود حمدي (الونش) في تشتيت كرة عالية، ووصلت إلى النعيمات الذي مهدها لنفسه ثم سدد كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيمن للشناوي في الدقيقة 53.

وكاد زيزو أن يحسم المواجهة بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بعد تمريرة طويلة من عمرو السولية، لكنه وضع الكرة أعلى المرمى، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لزيزو في الوقت الإضافي، قبل أن يلغيها بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد بسبب لمسة يد ضد اللاعب ذاته قبل التعرض لخطأ من الحارس أبو ليلى.

لكن هدف الانتصار جاء بعدما توغل البديل محمد شريف ببراعة من الجانب الأيمن، وأرسل كرة أرضية حولها رفعت بلمسة واحدة إلى داخل المرمى.

وفي اللحظات الأخيرة أرسل رفعت تمريرة عرضية متقنة حولها البديل داوود داخل المرمى بضربة رأس.