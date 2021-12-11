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كرة قدم

منتخب قطر يكتسح نظيره الإماراتي في مونديال العرب.. "العنابي" ثاني أضلاع المربع الذهبي

Arab Cup - Quarter-Final - Qatar v United Arab Emirates
منتخب قطر أنهى الشوط الأول متقدما بخماسية نظيفة (رويترز)
10/12/2021-|آخر تحديث: 11/12/202112:20 AM (مكة المكرمة)

قدمت قطر صاحبة الأرض عرضا مذهلا في الشوط الأول، وبلغت بجدارة نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم بعد فوز كبير على الإمارات بخماسية نظيفة في ملعب "البيت" المونديالي.

وسجل خماسية "العنابي" علي سالمين لاعب الإمارات خطأ في مرماه (6)، والمعز علي (28 من ركلة جزاء و48) وبوعلام خوخي (36 من ركلة جزاء) وعبد العزيز حاتم (44).

وحققت قطر -التي أعلنت اليوم الجمعة حضور أكثر من 63 ألف مشجع- بذلك فوزها الرابع على التوالي في البطولة المقامة على أرضها، قبل عام واحد من استضافة نهائيات كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط.

وهذا الانتصار الثالث على التوالي لقطر على الإمارات بعد الانتصار برباعية نظيفة في مشوار التتويج بكأس آسيا 2019، وبنتجة 4-2 في كأس الخليج العام ذاته.

وستنتظر قطر في قبل النهائي الفائز من القمة المرتقبة للمنتخبين القادمين من شمال أفريقيا المغرب والجزائر، بعدما خاضت كل مبارياتها الأربع في البطولة ضد منتخبات آسيوية.

وتأهل المنتخب القطري لهذا الدور بصفته متصدر المجموعة الأولى، في حين يوجد المنتخب الإماراتي في هذا الدور بعدما جاء في المركز الثاني في المجموعة الثانية.

 

 

 

 

 

 

المصدر : وكالات

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