صلاح يفسد عودة جيرارد إلى أنفيلد بفوز صعب لليفربول وتشلسي يهزم ليدز بركلة جزاء متأخرة

انتهت عودة ستيفن جيرارد إلى أنفيلد كمدرب لأستون فيلا بالهزيمة 1-صفر أمام مضيفه ليفربول بفضل ركلة جزاء من محمد صلاح في الدقيقة الـ67، ليحافظ الفريق القادم من منطقة ميرسيسايد على تأخره بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ورغم العودة المفعمة بالمشاعر العاطفية لقائد ليفربول السابق بدا أنه أعد فريقه لخطف التعادل على الأقل من فريق طفولته.

وسيطر ليفربول على الشوط الأول، وأنقذ إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا فرصتين من آندي روبرتسون وصلاح.

وأبعد مارتينيز ضربة رأس رائعة من فيرجيل فان دايك في بداية الشوط الثاني.

وآتى ضغط ليفربول ثماره عندما حصل صلاح على ركلة جزاء بعد تدخل من تايرون مينغز.

وسدد المهاجم المصري كرة منخفضة لم يستطع الحارس مارتينيز إيقافها، ليمنح فريق المدرب يورغن كلوب الفوز وملاحقة مانشستر سيتي المتصدر.

تشلسي يهزم ليدز بركلة جزاء متأخرة

عاد تشلسي إلى الطريق الصحيح للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عندما انتزع فوزا مثيرا 3-2 على ضيفه ليدز يونايتد اليوم السبت، بعد ركلة جزاء ثانية من جورجينيو في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع تشلسي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، والذي انتصر 1-صفر على ولفرهامبتون واندررز، ونقطة واحدة عن ليفربول الذي فاز 1-صفر على أستون فيلا.

وتقدم ليدز عكس مجريات اللعب في الدقيقة الـ28 عندما حصل دانيال جيمس على ركلة جزاء بعد تدخل من ماركوس ألونسو نفذها البرازيلي رافينيا بنجاح.

وبدا أن الذهول أصاب تشلسي الذي خسر أمام وست هام يونايتد الأسبوع الماضي، مع احتمال ابتعاده أكثر عن سيتي.

لكن بطل أوروبا أدرك التعادل، إذ خطف ألونسو كرة من ستيوارت دالاس وتبادل تمريرها مع تيمو فيرنر وأرسل تمريرة عرضية حولها ميسون ماونت في الشباك.

وقلب فريق المدرب توماس توخيل المباراة عندما حصل على ركلة جزاء بعد تدخل حكم الفيديو المساعد عقب خطأ من رافينيا على أنطونيو روديغر، وسدد جورجينيو الكرة في المرمى.

وصعق ليدز مضيفه قبل 7 دقائق من النهاية، حيث أرسل تايلر روبيرتس تمريرة إلى البديل جو جلهارت البالغ عمره 19 عاما ليحرز هدفه الأول في الدوري.

لكن في الوقت الذي بدا أن تشلسي سيبتعد عن صراع الصدارة حصل روديغر على ركلة جزاء بعد تدخل من ماتيوش كليخ ووضع جورجينيو الكرة في المرمى.