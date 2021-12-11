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كرة قدم

شيكابالا والزمالك يتفوقان على محمد صلاح والأهلي.. أبرز اهتمامات المصريين الرياضية على تويتر

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League
محمد صلاح نجم فريق ليفربول (غيتي)
11/12/2021

نشر حساب تويتر التابع للشرق الأوسط حصادا لأبرز محادثات المستخدمين في عدد من الدول العربية، عبر المنصة في عام 2021؛ أظهر مفاجأة تحدث لأول مرة منذ 3 سنوات.

وبدأ الحساب نشر إحصائيات المحادثات الرياضية في مصر، التي شهدت تصدّر وسم الزمالك كأكثر وسوم أندية كرة القدم استخدامًا، يليه الأهلي وذلك للعام الثاني على التوالي.

وجاء قائد نادي الزمالك شيكابالا في صدارة اللاعبين الأكثر ذكرًا في مصر، يليه نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر محمد صلاح، ثم حارس النادي الأهلي محمد الشناوي، ورابعًا لاعب الزمالك الآخر طارق حامد.

وخسر صلاح الصدارة لأول مرة منذ 3 أعوام، في حين خرج أحمد فتحي من قائمة الأربعة الأوائل بعد حفاظه على المرتبة الثانية في الأعوام الثلاثة الماضية.

واستحوذ الملك المصري على التغريدات العشر الأوائل الأكثر إعجابًا، فتصدّرت صورته بجوار المسجد الأقصى، التي نشرها في حرب غزة الأخيرة القائمة، فضلا عن صور أخرى من احتفالاته وإجازته الصيفية وأوقاته مع أسرته.

المصدر : وكالة سند
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