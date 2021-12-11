نشر حساب تويتر التابع للشرق الأوسط حصادا لأبرز محادثات المستخدمين في عدد من الدول العربية، عبر المنصة في عام 2021؛ أظهر مفاجأة تحدث لأول مرة منذ 3 سنوات.

وبدأ الحساب نشر إحصائيات المحادثات الرياضية في مصر، التي شهدت تصدّر وسم الزمالك كأكثر وسوم أندية كرة القدم استخدامًا، يليه الأهلي وذلك للعام الثاني على التوالي.

وسوم أندية كرة القدم الأكثر استخداماً في مصر #فقط_على_تويتر pic.twitter.com/FwDy29mAeh — Twitter MENA (@TwitterMENA) December 9, 2021

وجاء قائد نادي الزمالك شيكابالا في صدارة اللاعبين الأكثر ذكرًا في مصر، يليه نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر محمد صلاح، ثم حارس النادي الأهلي محمد الشناوي، ورابعًا لاعب الزمالك الآخر طارق حامد.

وخسر صلاح الصدارة لأول مرة منذ 3 أعوام، في حين خرج أحمد فتحي من قائمة الأربعة الأوائل بعد حفاظه على المرتبة الثانية في الأعوام الثلاثة الماضية.

لاعبو كرة القدم الأكثر ذكراً في مصر #فقط_على_تويتر pic.twitter.com/lBJnmCru3Z — Twitter MENA (@TwitterMENA) December 9, 2021

واستحوذ الملك المصري على التغريدات العشر الأوائل الأكثر إعجابًا، فتصدّرت صورته بجوار المسجد الأقصى، التي نشرها في حرب غزة الأخيرة القائمة، فضلا عن صور أخرى من احتفالاته وإجازته الصيفية وأوقاته مع أسرته.