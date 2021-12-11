هدف سترلينغ الـ100 يمنح مانشستر سيتي فوزا صعبا على ولفرهامبتون

وصل رحيم سترلينغ إلى هدفه الـ100 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليقود مانشستر سيتي للفوز 1-صفر على 10 لاعبين من ولفرهامبتون واندرارز اليوم السبت.

وقام ولفرهامبتون بعمل جيد لمنع سيتي من التسجيل في الشوط الأول، قبل أن يُطرد مهاجمه راؤول خيمنيز لنيله إنذارين سريعين في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل الاستراحة.

وفرض سيتي سيطرته في الشوط الثاني، وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 66، بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد (فار)، نفذها سترلينغ بنجاح.

وأتيحت لصاحب الأرض العديد من الفرص، أهدر جاك غريليش واحدة منها من مدى قريب.

لكن الهدف الوحيد كان كافيا ليحقق سيتي فوزه السادس على التوالي، ويتقدم في الصدارة بـ4 نقاط على ليفربول الذي يستضيف أستون فيلا في وقت لاحق من اليوم.

وبقي ولفرهامبتون في المركز الثامن، وله 21 نقطة من 16 مباراة.