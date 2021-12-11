ركلة جزاء من رونالدو تمنح مانشستر يونايتد الفوز على نوريتش في البريميرليغ

هز كريستيانو رونالدو الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 75 ليمنح مانشستر يونايتد الفوز 1-صفر على مضيفه نوريتش سيتي في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) اليوم السبت.

وقفز يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 16 مباراة، متأخرا بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد رابع الترتيب، في حين بقي نوريتش في المركز الأخير بـ10 نقاط.

وسيكون رالف رانغنيك مدرب يونايتد سعيدا بحفاظ فريقه على شباكه نظيفة للمرة الثانية على التوالي في الدوري تحت قيادته، لكن يونايتد افتقر إلى الفاعلية حتى هز رونالدو الشباك من ركلة جزاء حصل عليها بعد تدخل من ماكس آرونز.

وأنقذ تيم كرول حارس نوريتش تسديدة من رونالدو في الدقيقة 37، ثم أبعد الحارس الهولندي ضربة رأس من هاري مغواير في نهاية الشوط الأول، في حين ردت العارضة ركلة حرة من أليكس تيليس.

وكان نوريتش أخطر في الهجمات المرتدة في الشوط الثاني؛ وأبعد الحارس ديفيد دي خيا كرة من تيمو بوكي، قبل أن يحسم رونالدو الفوز.

وضغط صاحب الأرض قرب النهاية وأنقذ دي خيا مرماه من ضربة رأس من أوجان كاباك، قبل أن ترتد تسديدة بيلي جيلمور في دفاع يونايتد.