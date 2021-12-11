تشافي يتحدث عن الهزيمة من بايرن ميونخ ويبلغ النادي باحتياجاته من اللاعبين لإنقاذ برشلونة

أبلغ مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم تشافي هيرنانديز إدارة النادي باحتياجاته في سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير/كانون الثاني المقبل، معربا عن تفاؤله بأن التعاقدات التي يريدها ستتم الشهر المقبل.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات للمرة الأولى منذ 21 عاما إثر هزيمته الثقيلة صفر-3 أمام بايرن ميونخ الألماني، لتكشف هذه الهزيمة أن هشاشة صفوف الفريق لا تزال مستمرة حتى بعد رحيل المدرب السابق رونالد كومان وتولي تشافي المسؤولية، كما ضاعفت الهزيمة الثقيلة والخروج الكبير معاناة النادي الكتالوني في الفترة الماضية.

ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول الدوري الإسباني بالموسم الحالي، بفارق 16 نقطة عن المتصدر ريال مدريد، وذلك قبل مباراته المقررة غدا الأحد أمام مضيفه أوساسونا.

وخلال المؤتمر الصحفي للفريق اليوم قبل مباراة غد تلقى تشافي سؤالا عن سوق الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال تشافي "نعمل باجتهاد على هذا الشأن، الفريق يحتاج للتحسين دائما"، مشيرا إلى أن الفريق قد يحتاج إلى استغلال فترة الانتقالات لتعزيز فرصته.

وأوضح أن "هناك تواصلا جيدا للغاية بين النادي والجهاز الفني للفريق، جرت بيننا محادثة مثمرة للغاية، كنت صريحا للغاية في ما أراه وما أريده، وبناء على هذا سنعمل بأقصى طاقاتنا.. نعاني من قيود مالية، ولكننا بحاجة لإيجاد حلول لتحسين الفريق وزيادة قدرته على المنافسة".

كما تلقى تشافي أيضا سؤالا عن الأجواء داخل الفريق بعد الهزيمة الثقيلة في ميونخ، وأجاب "أنا قلق بالطبع.. أعتقد أننا بحاجة لتحسين الحالة المعنوية الفريق، مباراة الغد فرصة أخرى لذلك، ومن أجل مواصلة النمو نحتاج لمواصلة العمل مع اللاعبين الموجودين حاليا بالفريق، وقبل كل شيء الحصول على النقاط الثلاث".

وأضاف "أعتقد أن هناك بعض الأمور شهدت تحسنا كثيرا في الفريق، مثل الضغط العالي على المنافس، ولكننا شاهدنا برشلونة أقل من مستواه في مواجهة بايرن".

وتابع "قلت في ميونخ إننا نسعى لإعادة برشلونة إلى المكان اللائق به، وأن يكون فريقا قادرا على المنافسة مع فرق مثل بايرن".