بايرن ميونخ يقلب تأخره إلى فوز صعب على ماينتس الشجاع

قلب بايرن ميونخ تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه ماينتس بفضل هدفين من كينغسلي كومان وجمال موسيالا اليوم السبت، ليبتعد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفارق 6 نقاط.

ويملك حامل اللقب 37 نقطة مقابل 31 نقطة لبروسيا دورتموند الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع مضيفه بوخوم.

وسيطر بايرن منذ البداية لكن ماينتس هزّ الشباك بعكس مجريات اللعب، بضربة رأس من كريم أونيسيو في الدقيقة 22.

وضغط بايرن الذي تغلب 3-2 على منافسه بروسيا دورتموند الأسبوع الماضي، واستحوذ على الكرة لكن دون فائدة أمام ماينتس الذي يقدم مع مدربه الدانماركي بو سفنسون أفضل مواسمه منذ 11 عاما.

وأهدر كومان فرصة إدراك التعادل بعد الاستراحة مباشرة، عندما وضع الكرة بضربة رأس في يد الحارس روبن تسنتنر من مدى قريب.

لكن لاعب منتخب فرنسا عوّض ذلك في الدقيقة 53 إذ تسلّم تمريرة عرضية من مواطنه كورنتين توليسو بلمسة أولى رائعة، وسددها من بين قدمي تسنتنر.

وحسم موسيالا فوز بايرن بتسديدة رائعة في الدقيقة 74.