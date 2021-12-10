ليفربول يواجه أستون فيلا في البريميرليغ.. عودة عاطفية لجيرارد إلى "أنفيلد"

أكد ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا وقائد ليفربول السابق أن تركيزه سيكون منصبا على قيادة فريقه الحالي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام "الليفر" عندما يلتقيان غدا السبت في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA MEDIA) أن جيرارد قضى 17 عاما مع ليفربول، وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وعلى وجهه الابتسامة يعود جيرارد -الذي سجل 186 هدفا وصنع 145 في 710 مباريات مع ليفربول خلال الفترة من 1998 إلى 2015- إلى أنفيلد معقل ليفربول بعد شهر فقط من توليه تدريب أستون فيلا.

وقال جيرارد إن "الضوضاء لجعل الناس الآخرين متحمسين بالنسبة لي متعلقة بشأن إعداد الفريق بأفضل طريقة ممكنة، من أجل محاولة تحقيق أستون فيلا نتيجة إيجابية".

وأضاف أن "كل من يوجد في الملعب يعرف ما أنا عليه بشكل كاف، وما سأسعى إليه في أنفيلد".

وأكد أنه سيعود إلى نادٍ قضى فيه عدة سنوات، وهذا يرسم ابتسامة على وجهه لسببين.

وقال "السبب الأول: لدي علاقة جيدة مع الكثير ممن في النادي، وحظيت بوقت رائع هناك، وكانت رحلة جيدة للغاية.. إنه الفريق الذي نشأت وأنا أشجعه، ودائما سأدعمه".

وأضاف أن السبب الثاني هو "أن الفرصة ستكون متاحة أمامي للذهاب إلى هناك والتنافس مع فريق جيد ومدرب جيد، وأحاول الفوز بالمباراة، هذا ما ينصب عليه تركيزي فقط".

وحقق جيرارد الفوز بـ3 مباريات في مبارياته الأولى منذ توليه تدريب أستون فيلا، وكانت خسارته الوحيدة أمام مانشستر سيتي (حامل اللقب) 1-2.