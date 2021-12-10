قلّل فيلكس سانشيز مدرب قطر من أهمية النتائج الماضية عندما حقق فوزين كبيرين على الإمارات في عام 2019، وقال إن فريقه سيحاول إثبات أنه يستحق الوصول إلى قبل نهائي كأس العرب لكرة القدم على أرضه.
تونس تهزم عُمان وتتأهل لنصف نهائي مونديال العرب.. "نسور قرطاج" أول الواصلين للمربع الذهبي
أصبح المنتخب التونسي أول المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة مونديال العرب لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب العماني 2-1 اليوم الجمعة في ربع نهائي البطولة.
وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله سيف الدين الجزيري (16)، وتعادل المنتخب العماني بهدف سجله أرشد العلوي (66)، ليمنح يوسف المساكني منتخب تونس الفوز بتسجيله الهدف الثاني (69).
ويلتقي المنتخب التونسي في نصف النهائي مع الفائز من المباراة التي ستقام غدا السبت، وتجمع بين المنتخبين المصري والأردني.
وتأهل المنتخب التونسي لهذا الدور عقب تصدره المجموعة الثانية، فيما تأهل المنتخب العماني لهذا الدور بصفته وصيف المجموعة الأولى.
هدف .. منتخب #تونس يتقدم 2-1 على #عمان عن طريق يوسف المساكني #تونس_عمان #مونديال_العرب #قطر2021 pic.twitter.com/4Z3yG5DPtz
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2021
صاروخية خرافية 🚀
🇴🇲 أرشد العلوي يدرك التعادل للمنتخب العماني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء #كأس_العرب | #مونديال_العرب #تونس_عمان #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/lhmZ92fZYh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2021
هدف .. منتخب #تونس يتقدم 1-0 على #عمان عن طريق سيف الدين الجزيري #تونس_عمان #مونديال_العرب #قطر2021 pic.twitter.com/cjK7tMzvKl
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2021