تونس تهزم عُمان وتتأهل لنصف نهائي مونديال العرب.. "نسور قرطاج" أول الواصلين للمربع الذهبي

أصبح المنتخب التونسي أول المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة مونديال العرب لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب العماني 2-1 اليوم الجمعة في ربع نهائي البطولة.

وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله سيف الدين الجزيري (16)، وتعادل المنتخب العماني بهدف سجله أرشد العلوي (66)، ليمنح يوسف المساكني منتخب تونس الفوز بتسجيله الهدف الثاني (69).

ويلتقي المنتخب التونسي في نصف النهائي مع الفائز من المباراة التي ستقام غدا السبت، وتجمع بين المنتخبين المصري والأردني.

وتأهل المنتخب التونسي لهذا الدور عقب تصدره المجموعة الثانية، فيما تأهل المنتخب العماني لهذا الدور بصفته وصيف المجموعة الأولى.