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كرة قدم

لحظات مرعبة للاعب أرسنال وهو يقاتل لصا حاول سرقته

Leicester City v Arsenal - Premier League
البرازيلي غابرييل واجه اللص وضربه ودفعه للهرب (غيتي)
1/12/2021

واجه البرازيلي غابرييل لاعب أرسنال لصا كان يستخدم مضربا، حاول سرقة سيارته المرسيدس التي تبلغ قيمتها نحو 60 ألف دولار من مرآبه.

وتبع لصان غابرييل وصديقه إلى مرآب المنزل، وطلبا منه مفاتيح السيارة وهاتفه المحمول عندما كان يهم بالخروج من السيارة.

واندفع أحد المهاجمين نحو البرازيلي بالمضرب، لكن غابرييل ضربه في وجهه وصارعه، ودفع السارق للهرب.

وحكم على اللص (26 عاما) الشهر الماضي بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد أن اتهمته الشرطة بالسرقة في أغسطس/آب الماضي، الذي استطاعت القبض عليه إثر إجراء فحص الحمض النووي من القبعة التي سقطت منه خلال المشاجرة.

وظهر اللحظات المرعبة التي تعرض لها اللاعب، في الفيديو الذي صورته كاميرات المراقبة وعرض في المحكمة.

ولعب الشاب البرازيلي -الذي انضم إلى أرسنال مقابل 36 مليون دولار من نادي ليل الفرنسي العام الماضي- 33 مباراة مع أرسنال منذ انتقاله في سبتمبر/أيلول الماضي، واختير في تشكيلة البرازيل لدورة الألعاب الأولمبية الصيف الماضي، قبل أن يضطر للانسحاب بسبب إصابة في الركبة، أي أنه كان بعيدا عن الملاعب خلال الوقت الذي تعرض فيه للهجوم.

وسابقا، واجه لاعب آخر لأرسنال هو البوسني سياد كولاشيناتس (28 عاما)، رجلين مسلحين حاولا سرقته وزميله في الفريق مسعود أوزيل، وأخذ ساعتيهما الفاخرتين خارج منزل كولاشيناتش في منطقة هامبستيد (ضواحي لندن) في يوليو/تموز 2019.

المصدر : مواقع إلكترونية

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