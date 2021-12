لحظات مرعبة للاعب أرسنال وهو يقاتل لصا حاول سرقته

واجه البرازيلي غابرييل لاعب أرسنال لصا كان يستخدم مضربا، حاول سرقة سيارته المرسيدس التي تبلغ قيمتها نحو 60 ألف دولار من مرآبه.

وتبع لصان غابرييل وصديقه إلى مرآب المنزل، وطلبا منه مفاتيح السيارة وهاتفه المحمول عندما كان يهم بالخروج من السيارة.

واندفع أحد المهاجمين نحو البرازيلي بالمضرب، لكن غابرييل ضربه في وجهه وصارعه، ودفع السارق للهرب.

وحكم على اللص (26 عاما) الشهر الماضي بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد أن اتهمته الشرطة بالسرقة في أغسطس/آب الماضي، الذي استطاعت القبض عليه إثر إجراء فحص الحمض النووي من القبعة التي سقطت منه خلال المشاجرة.

Arsenal defender Gabriel fought off a robber wielding a baseball bat who attempted to steal his Mercedes from his garage in August.

Abderaham Muse, 26, was jailed last month for five years after police linked him to the robbery. pic.twitter.com/xrrcTocl48

