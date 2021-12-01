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كرة قدم

لاعب يهدد حكما بالقتل

لاوتارو أكوستا قال للحكم: أنت فاسد. إذا أدرت أي مباراة لنا مرة أخرى فسأقتلك (مواقع التواصل)
1/12/2021

اتهم حكم في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم لاعبا في نادي لانوس بأنه هدده بالقتل إذا أدار مباريات لفريقه مرة أخرى، وفقا لتقرير قدمه الحكم للشرطة.

وحدثت الواقعة المزعومة أثناء مباراة بين لانوس وريسنغ أول أمس الاثنين، انتصر خلالها ريسنغ صاحب الأرض 3-1، لتمتد مسيرة لانوس الخالية من الانتصارات إلى 4 مباريات.

ووفقا لتقرير الشرطة الذي اطلعت عليه رويترز، اتهم الحكم داريو هيريرا مهاجمَ لانوس لاوتارو أكوستا، باستخدام عبارات مسيئة، وبأنه قال له "أنت فاسد. إذا أدرت أي مباراة لنا مرة أخرى فسأقتلك".

وأبلغ الحكم الشرطة بعد المباراة التي أقيمت في أبيانيدا، وهي إحدى ضواحي بوينس آيرس.

وقال مساعد لرئيس نادي لانوس إنه لن يعلق على المسألة. ولم يرد أكوستا على طلب للتعليق.

ودعا الاتحاد الأرجنتيني للحكام إلى "عقوبة رادعة" ضد لاعب إشبيلية وريسنغ سانتندر وبوكا جونيورز السابق، البالغ من العمر 33 عاما.

وقال فيدريكو بليغوي مدير الاتحاد للتلفزيون الأرجنتيني "هذا لا يمكن أن يحدث، ما فعله أكوستا غير مقبول".

المصدر : وكالات

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