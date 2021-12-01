انتزعت الإمارات فوزا صعبا على سوريا 2-1 في مباراتها الافتتاحية بمونديال العرب لكرة القدم بملعب 974 في قطر.

وتقدم المنتخب الإماراتي بهدفين في أول نصف ساعة عن طريق كايو كانيدو وعلي صالح، قبل أن يقلص ورد السلامة الفارق لسوريا بعد مرور ساعة من زمن اللقاء.

واحتاجت الإمارات إلى تدخل حارسها المخضرم علي خصيف لينقذ تسديدة محمود البحر من داخل منطقة الجزاء ويضمن لفريقه النقاط الثلاث بعد أداء متواضع في الشوط الثاني.

ووضع المنتخب الإماراتي أول 3 نقاط في رصيده بالمجموعة الثانية، ليتساوى مع تونس التي هزمت موريتانيا 5-1 في وقت سابق من يوم الثلاثاء.