اقتحم مدرب المنتخب العراقي زيليكو بتروفيتش أرض الملعب ليمنع اللاعب أيمن حسين من تسديد ركلة الجزاء المعادة بعد إهدارها في المرة الأولى، خلال مباراة العراق وعمان بمونديال العرب في قطر اليوم الثلاثاء.
فوز صعب للإمارات في ختام اليوم الأول لمونديال العرب
انتزعت الإمارات فوزا صعبا على سوريا 2-1 في مباراتها الافتتاحية بمونديال العرب لكرة القدم بملعب 974 في قطر.
وتقدم المنتخب الإماراتي بهدفين في أول نصف ساعة عن طريق كايو كانيدو وعلي صالح، قبل أن يقلص ورد السلامة الفارق لسوريا بعد مرور ساعة من زمن اللقاء.
كايو يفتتح التسجيل للمنتخب الإماراتي#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/r1MjgiUXeb
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2021
هجمة منظمة يترجمها المنتخب الإماراتي إلى هدف في الشباك السورية#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/NOjvOu6T8R
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2021
واحتاجت الإمارات إلى تدخل حارسها المخضرم علي خصيف لينقذ تسديدة محمود البحر من داخل منطقة الجزاء ويضمن لفريقه النقاط الثلاث بعد أداء متواضع في الشوط الثاني.
نسور قاسيون لا يستسلمون 🇸🇾#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/KtrpzTR9n3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2021
ووضع المنتخب الإماراتي أول 3 نقاط في رصيده بالمجموعة الثانية، ليتساوى مع تونس التي هزمت موريتانيا 5-1 في وقت سابق من يوم الثلاثاء.