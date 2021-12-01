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فوز صعب للإمارات في ختام اليوم الأول لمونديال العرب

Arab Cup - Group B - United Arab Emirates v Syria Soccer Football - Arab Cup - Group B - United Arab Emirates v Syria - Ras Abu Aboud Stadium, Doha, Qatar - November 30, 2021 United Arab Emirates' Caio Canedo celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Ibraheem Al Omari
منتخب الإمارات تقدم مبكرا ولكنه تراجع كثيرا في الشوط الثاني (رويترز)
30/11/2021-|آخر تحديث: 1/12/202112:14 AM (مكة المكرمة)

انتزعت الإمارات فوزا صعبا على سوريا 2-1 في مباراتها الافتتاحية بمونديال العرب لكرة القدم بملعب 974 في قطر.

وتقدم المنتخب الإماراتي بهدفين في أول نصف ساعة عن طريق كايو كانيدو وعلي صالح، قبل أن يقلص ورد السلامة الفارق لسوريا بعد مرور ساعة من زمن اللقاء.

واحتاجت الإمارات إلى تدخل حارسها المخضرم علي خصيف لينقذ تسديدة محمود البحر من داخل منطقة الجزاء ويضمن لفريقه النقاط الثلاث بعد أداء متواضع في الشوط الثاني.

ووضع المنتخب الإماراتي أول 3 نقاط في رصيده بالمجموعة الثانية، ليتساوى مع تونس التي هزمت موريتانيا 5-1 في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

المصدر : وكالات

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