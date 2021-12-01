شاهد.. الجزائر تقسو على السودان برباعية في مونديال العرب

استهل المنتخب الجزائري مشواره في مونديال العرب المقام في قطر بانتصار ساحق على نظيره السوداني برباعية نظيفة على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.

وسجل رباعية "محاربي الصحراء" بغداد بونجاح مهاجم السد القطري (11 و37)، وجمال الدين بن العمري مدافع نادي قطر (43)، والعربي هلال سوداني مهاجم "ضمك" السعودي (46).

وسنحت الفرصة أمام المنتخب السوداني لتسجيل هدف، لكن محمد عبد الرحمن يوسف أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وحصد منتخب الجزائر 3 نقاط من أول مباراة له في المجموعة الرابعة التي ستشهد في وقت لاحق اليوم مواجهة تجمع بين المنتخبين المصري واللبناني.

وتخوض الجزائر البطولة بمنتخب المحليين تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة.