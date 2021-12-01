تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور الحاسم بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعد تعادله مع ضيفه منتخب بوركينا فاسو 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.
شاهد.. الجزائر تقسو على السودان برباعية في مونديال العرب
استهل المنتخب الجزائري مشواره في مونديال العرب المقام في قطر بانتصار ساحق على نظيره السوداني برباعية نظيفة على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.
وسجل رباعية "محاربي الصحراء" بغداد بونجاح مهاجم السد القطري (11 و37)، وجمال الدين بن العمري مدافع نادي قطر (43)، والعربي هلال سوداني مهاجم "ضمك" السعودي (46).
وسنحت الفرصة أمام المنتخب السوداني لتسجيل هدف، لكن محمد عبد الرحمن يوسف أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 70.
وحصد منتخب الجزائر 3 نقاط من أول مباراة له في المجموعة الرابعة التي ستشهد في وقت لاحق اليوم مواجهة تجمع بين المنتخبين المصري واللبناني.
وتخوض الجزائر البطولة بمنتخب المحليين تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة.
فيديو| منتخب الجزائر يتقدم 4-0 السودان.. العربي سوداني في الدقيقة 46.. #مونديال_العرب #قطر2021 pic.twitter.com/3nTqhbJsNk
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2021
فيديو| منتخب الجزائر يتقدم 3-0 السودان.. جمال بلعمري في الدقيقة 43.. #مونديال_العرب #قطر2021 pic.twitter.com/vCxxQ5QTYN
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2021
فيديو| منتخب #الجزائر يتقدم 2-0 #السودان.. بغداد بونجاح في الدقيقة 37.. #مونديال_العرب #قطر2021 pic.twitter.com/gTNOy80H03
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2021
فيديو| منتخب #الجزائر يتقدم 1-0 #السودان.. بغداد بونجاح في الدقيقة 11.. #مونديال_العرب #قطر2021 pic.twitter.com/cq2i6necyk
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2021