هل يعود ميسي إلى برشلونة بعد 2023؟

رحل النجم الأرجنتيني ليو ميسي عن برشلونة الصيف الماضي بعد مسيرة رائعة مع "البلوغرانا"، فالبرسا ليس ناديا عاديا لدى البولغا، فهو انضم إليه مذ كان عمره 13 عامًا، ولكن هناك بالفعل مكالمات من دوائر مختلفة داخل وحول فريق "الكامب نو" لعودة الأرجنتيني إلى "الكامب نو".

وبعد أن عجز النادي الكتالوني اقتصاديًّا عن تمديد عقد ميسي، لم يكن هناك خيار آخر سوى أن يتحمل ميسي والنادي الكتالوني انفصالا مؤلمًا، مما أدى إلى انضمام صاحب "رقم 10" إلى باريس سان جيرمان بعقد لعامين، مع احتمال تمديد العقد لموسم ثالث.

ومع ذلك، تتصاعد الدعوات لميسي للعودة إلى برشلونة في 2023، عندما ينتهي عقده مع سان جيرمان.

فيكتور فونت -المرشح الرئاسي الذي خاض انتخابات 2021 وحل ثانيا بعد خوان لابورتا- يحث النادي بالفعل على التخطيط لطريقة لعودة ميسي.

وقال "يستحق أن يرحل من الباب الأمامي".

وتابع -في حديث إذاعي- أنه "منذ الآن، يجب أن يفكر النادي في كيفية استعادة ميسي عام 2023".

وكان وداع ميسي حزينًا -سواء له أو للنادي- فقد كان الطرفان مصممين على إبرام صفقة، والساحر الأرجنتيني نفسه كان على استعداد لتخفيض راتبه بشكل كبير.

ومع ذلك، فإن الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها النادي كانت معقدة لدرجة أنه لم يكن ممكنا استمرار ميسي في "الكامب نو" حتى بعد تخفيض راتبه إلى النصف.

رغبة ميسي في العودة

ومع ذلك، صرح ميسي (34 عاما) علانية أنه لم يرغب أبدًا في المغادرة، وكشف عن رغبته في العودة إلى برشلونة بشكل ما، مع تفضيل دور المدير الرياضي في النادي.

وقال في مقابلة مع صحيفة سبورت الكتالونية (sport) "لطالما قلت إنني أرغب في مساعدة النادي، وأن أكون مفيدًا".

وتابع "أحب أن أكون مديرًا رياضيًّا في وقت ما. لا أعرف إن كان سيتحقق ذلك في برشلونة أم لا، أو سيحدث شيء آخر".

وختم "إذا أتيحت الفرصة، أود أن أعود وأسهم بما بوسعي لأنه النادي الذي أحبه وأحب أن يستمر في تقديم مستويات عالية، وأن يواصل التطور حتى يكون أحد أفضل الفرق في العالم".

تشافي هو المفتاح

على الرغم من أن طريقة رحيل ميسي تسببت في توتر العلاقة بينه وبين لابورتا، فإن عودة تشافي هيرنانديز مدربا قد تكون محورية في عودة الأرجنتيني المحتملة.

وكان تشافي وميسي زميلين في برشلونة حتى اعتزال مدرب "السد" السابق، وطالما تقاسما علاقة رائعة داخل الملعب وخارجه.

ومع عدم استقرار ميسي في باريس سان جيرمان حاليًّا، وخاصة بعد سلسلة من الإصابات أعاقت تكيفه في العاصمة الفرنسية، ليس بمستبعد أن تكون عودة ميسي إلى "البلوغرانا" في وقت أقرب مما كان متوقعا.