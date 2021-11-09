القاهرة- هاجم الإعلامي المصري، عمرو أديب، النادي الأهلي لتقديمه تهنئة للاعبه السابق، محمد أبو تريكة، بمناسبة عيد ميلاده، عبر الحساب الرسمي للنادي على موقعي تويتر وفيسبوك.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مساء أمس الاثنين، إن أبو تريكة داوم على زيارة أهالي من وصفهم بالإرهابيين، مضيفا "وعمره (وأبدا) ما كتب عزاء لضابط شرطة توفي على أيدي الإرهابيين".

وطالب الإعلامي المقرب من السلطة المصرية النادي الأهلي بإصدار بيان يوضح فيه أسباب التهنئة "لشخص مدرج على قوائم الإرهاب بحكم قضائي"، واصفا أبو تريكة بالفاقد لحسن السمعة بموجب قرار الإدراج.

واستطرد الإعلامي المصري "وأنا أبلغ النائب العام ضد صفحة الأهلي لتكريمها لأبو تريكة"، موضحا أن النادي الأحمر إما أنه قرر تخطي القانون أو أنه أصبح فوق الجميع.

وتابع "أبو تريكة أحسن لاعب في مصر تحت أمرك، لكن لما يجي (لكن لماذا التهنئة من) الأهلي، وهو مؤسسة تربوية ممولة من الحكومة، طب ليه (ولماذا مثلا) وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة لم تقدم التهنئة للماجيكو؟".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي هنأ النادي الأهلي الماجيكو، أول أمس الأحد، بعيد ميلاده الـ43.

يا يا يا يا ياتريـــــكة 🎶 نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير القلوب محمد محمد محمد أبو تريكة 🥳 نتمنى لك عيد ميلاد سعيد 🎂❤️#عيد_ميلاد_أبوتريكة pic.twitter.com/FibR54qKCn — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 6, 2021

قائمة الإرهاب

في مارس/آذار الماضي أيدت محكمة النقض إدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار قرار الإدراج الصادر عام 2018.

وكانت محكمة جنايات قررت في يناير/كانون الثاني 2017 إدراج اللاعب على قوائم الإرهاب لاتهامه بتمويل جماعة الإخوان المسلمين.

وبموجب قانون تنظيم قوائم التنظيمات الإرهابية لسنة 2015، تشمل العقوبات على المدرجين على قوائم الإرهاب وضعهم على قوائم ترقب الوصول بالمطارات ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

دفاع عن الماجيكو

بشكل واسع، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هجوم أديب ضد أبو تريكة والنادي الأحمر، وتبارى عاشقو الماجيكو في الهجوم المضاد على الإعلامي المصري المحسوب على السلطة، داعين لمقاطعة برنامجه.

المفروض كل اهلاوي بيحب الاهلي والكابتن محمد ابوتريكه يقاطع برنامج الحكايه وعمرو أديب pic.twitter.com/onn0GM2Iac — احمد الهندى (@Cc2cB3HKqU8xTDg) November 8, 2021

ويبقي أبو تريكه هو امير القلوب

(موتوابغيظكم) — محمد محمد (@KujflIh) November 9, 2021

عمرو أديب معندوش مشكلة يعمل انترفيو ويلمع واحد قاتل بحكم محكمة زي هشام طلعت مصطفي بس عنده مشكلة أن صفحة الاهلي تحتفل بعيد ميلاد أبو تريكة 😂 — محمد باشا (@catermool) November 9, 2021

اول مره اعرف ان ابوتريكه له فى السياسة طيب حد يقول لنا انتمائة السياسى (مع ذكر دليل واحد عينى"يعنى اشوفه بعينى") طيب بلاش كدا حد يجيب كرنيه حزب سياسى له او مثلا لقاء له بيدعم حزب سياسى بعينه

انت عارف والكل عارف ان تريكه انتمائه لضميره بس للاسف الضمير مينفعش مع السياسيين — محمـــد صـــابر (@mohasaber85) November 9, 2021

القضاء إلي طلع الحرامية و القتلة و باع الجزيرتين و حبس المظلومين عمرو أديب بيقول انة نفس القضاء دة طلع أبو تريكة أرهابي. قضاء و قدر 😅😅😅 — Dalia (Om El Banat) (@DaliaNewYork) November 9, 2021

وأعاد محبو أبو تريكة تغريدات لنجمهم المعتزل قدم خلالها التعزية في ضحايا الجيش والشرطة بعكس ما روج له أديب خلال هجومه على النادي الأهلي.

الدفاع عن الوطن والأرض له تضحياته فهناك من يدفع الدماء وحياته في سبيل ذلك وجنود مصر مثال علي ذلك رحم الله شهداء مصر واسكنهم فسيح جناته — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) July 7, 2017

أصوات تعلوا بتكبيرات العيد وأصوات أخرى تعلوا بنطق الشهادة للقاء ربهم

رحم الله شهداء الوطن فى كمين العريش وخالص التعازي للشعب المصري — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) June 5, 2019

تأييد الهجوم

بينما أيد آخرون ما قاله أديب بحق أبو تريكة، مطالبين باعتذار واضح من النادي الأهلي لجموع المصريين وللقضاء بشكل خاص.

أرفض كاهلاوي مصري قيام النادي الأهلي بتهنئة الإخواني الإرهابي محمد ابو تريكه بعيد ميلاده الداعم والممول لجماعة الإخوان الارهابيه التي تقتل أولادنا — Yehia z Shalaby 507 (@yehia_507) November 9, 2021

#ابوتريكه_ارهابي_بحكم_قضائي

مش متخيلة او متصورة ابدا تهنئة ارهابي لما يكون الاعظم علي مستوي العالم ، لما يكون مافيش غيره في الدنيا ، امن البلد اهم كتير من لاعب بيروح ويجي غيره ، ارهابي ، مدان ، محكوم ، هارب ، انتم ما عندكوش دم 🩸 — 🇪🇬 MAMITA 𓂀 💎♑️ (@halabadawy64) November 8, 2021

مواقف سابقة

هجوم أديب على لاعب الأهلي المعتزل ليس الأول من نوعه فسبق ووجه إليه سهام الانتقاد في مناسبات عدة، كان آخرها عقب انسحاب أبوتريكة من أستديو تحليلي بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية في المدرجات.

واعتبر أديب تصرف الماجيكو خطأ كبيرا من محلل رياضي، وقال "إحنا (لقد) تعاطفنا مع المشجع المصاب، بس (لكن) أبوتريكة كان أوفر وحب (مبالغا وأحب) يعلّم علينا كلنا".

ووجّه أديب خلال برنامجه حديثه لأبو تريكة قائلا "أنت لو مش عايز تشتغل محلل (لو لم ترد العمل محللا)، ممكن تشتغل مبعوث سلام للأمم المتحدة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم هنأ أبو تريكة بعيد ميلاده العام الماضي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتعرض الاتحاد لأي هجوم إعلامي وقتئذ.