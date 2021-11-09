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كرة قدم|مصر

عيد ميلاد أبو تريكة يسبب أزمة للأهلي المصري

التحفظ على أموال لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة
أبو تريكة احتفل قبل يومين بعيد ميلاده الـ43 (الجزيرة)
دعاء عبد اللطيف
9/11/2021-|آخر تحديث: 9/11/202106:25 PM (مكة المكرمة)

القاهرة- هاجم الإعلامي المصري، عمرو أديب، النادي الأهلي لتقديمه تهنئة للاعبه السابق، محمد أبو تريكة، بمناسبة عيد ميلاده، عبر الحساب الرسمي للنادي على موقعي تويتر وفيسبوك.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مساء أمس الاثنين، إن أبو تريكة داوم على زيارة أهالي من وصفهم بالإرهابيين، مضيفا "وعمره (وأبدا) ما كتب عزاء لضابط شرطة توفي على أيدي الإرهابيين".

وطالب الإعلامي المقرب من السلطة المصرية النادي الأهلي بإصدار بيان يوضح فيه أسباب التهنئة "لشخص مدرج على قوائم الإرهاب بحكم قضائي"، واصفا أبو تريكة بالفاقد لحسن السمعة بموجب قرار الإدراج.

واستطرد الإعلامي المصري "وأنا أبلغ النائب العام ضد صفحة الأهلي لتكريمها لأبو تريكة"، موضحا أن النادي الأحمر إما أنه قرر تخطي القانون أو أنه أصبح فوق الجميع.

وتابع "أبو تريكة أحسن لاعب في مصر تحت أمرك، لكن لما يجي (لكن لماذا التهنئة من) الأهلي، وهو مؤسسة تربوية ممولة من الحكومة، طب ليه (ولماذا مثلا) وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة لم تقدم التهنئة للماجيكو؟".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي هنأ النادي الأهلي الماجيكو، أول أمس الأحد، بعيد ميلاده الـ43.

قائمة الإرهاب

في مارس/آذار الماضي أيدت محكمة النقض إدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار قرار الإدراج الصادر عام 2018.

وكانت محكمة جنايات قررت في يناير/كانون الثاني 2017 إدراج اللاعب على قوائم الإرهاب لاتهامه بتمويل جماعة الإخوان المسلمين.

وبموجب قانون تنظيم قوائم التنظيمات الإرهابية لسنة 2015، تشمل العقوبات على المدرجين على قوائم الإرهاب وضعهم على قوائم ترقب الوصول بالمطارات ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

دفاع عن الماجيكو

بشكل واسع، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هجوم أديب ضد أبو تريكة والنادي الأحمر، وتبارى عاشقو الماجيكو في الهجوم المضاد على الإعلامي المصري المحسوب على السلطة، داعين لمقاطعة برنامجه.

وأعاد محبو أبو تريكة تغريدات لنجمهم المعتزل قدم خلالها التعزية في ضحايا الجيش والشرطة بعكس ما روج له أديب خلال هجومه على النادي الأهلي.

تأييد الهجوم

بينما أيد آخرون ما قاله أديب بحق أبو تريكة، مطالبين باعتذار واضح من النادي الأهلي لجموع المصريين وللقضاء بشكل خاص.

مواقف سابقة

هجوم أديب على لاعب الأهلي المعتزل ليس الأول من نوعه فسبق ووجه إليه سهام الانتقاد في مناسبات عدة، كان آخرها عقب انسحاب أبوتريكة من أستديو تحليلي بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية في المدرجات.

واعتبر أديب تصرف الماجيكو خطأ كبيرا من محلل رياضي، وقال "إحنا (لقد) تعاطفنا مع المشجع المصاب، بس (لكن) أبوتريكة كان أوفر وحب (مبالغا وأحب) يعلّم علينا كلنا".

ووجّه أديب خلال برنامجه حديثه لأبو تريكة قائلا "أنت لو مش عايز تشتغل محلل (لو لم ترد العمل محللا)، ممكن تشتغل مبعوث سلام للأمم المتحدة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم هنأ أبو تريكة بعيد ميلاده العام الماضي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتعرض الاتحاد لأي هجوم إعلامي وقتئذ.

المصدر : الجزيرة

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