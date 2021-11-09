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كرة قدم

حارس يضيع ركلة جزاء بطريقة غريبة وزميله يعوض بهدف مذهل

VfL Bochum v TSG Hoffenheim - Bundesliga BOCHUM, GERMANY - NOVEMBER 06: Manuel Riemann of VfL Bochum misses a penalty kick during the Bundesliga match between VfL Bochum and TSG Hoffenheim at Vonovia Ruhrstadion on November 06, 2021 in Bochum, Germany. (Photo by Lukas Schulze/Getty Images)
حارس مرمى نادي بوخوم ضيع ركلة الجزاء بطريقة غريبة (غيتي)
9/11/2021

احتسب حكم مباراة بوخوم وضيفه هوفنهايم ركلة جزاء غريبة لصالح أصحاب الأرض، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بالدوري الألماني لكرة القدم السبت الماضي، في حين أثارت طريقة تنفيذها سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر الحكم احتساب ركلة الجزاء في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، بعدما دفع فلوريان غريليتش -لاعب وسط هوفنهايم- مهاجم بوخوم بدون كرة داخل منطقة الجزاء وأسقطه أرضا، بعد التحام بينهما للحصول على الكرة أمام مرمى الضيف.

ورغم أن الدفعة لم تكن بتلك القوة أو الخشونة من غريليتش، إلا أن الحكم رأى أنها تستحق ركلة جزاء وأشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب هوفنهايم عقابا على الخطأ الذي ارتكبه.

ولم تنته غرابة اللقطة عند هذا الحد، حيث انبرى حارس مرمى أصحاب الأرض مانويل ريمان لتسديد ركلة الجزاء، إلا أنه أضاعها بطريقة غريبة بتسديدها عالية جدا فوق العارضة، وأضاع على بوخوم فرصة تعزيز النتيجة، التي كانت تشير إلى تقدمه 1-0.

وسخر مغردون من الطريقة التي نفذ بها ريمان ركلة الجزاء، مشيرين إلى أنها كانت مضحكة وأنه أضاعها بشكل غريب. وكتب أحدهم "هذه تسديدة كما لو كانت ركلة مرمى"، في حين تساءل آخر بالقول "لماذا ينفذها حارس المرمى؟"

وعلى الرغم من إضاعة ركلة الجزاء، فإن بوخوم تمكن من تسجيل الهدف الثاني بطريقة جميلة من المهاجم الصربي ميلوس بانتوفيتش، بعدما استغل تقدم فريق هوفنهايم وحارسه في أثناء تنفيذ ركلة ركنية لهم، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة، ليسدد كرة متقنة من قبل خط منتصف الملعب لتسكن شباك المرمى الخالي.

المصدر : وكالة سند

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