حارس يضيع ركلة جزاء بطريقة غريبة وزميله يعوض بهدف مذهل

احتسب حكم مباراة بوخوم وضيفه هوفنهايم ركلة جزاء غريبة لصالح أصحاب الأرض، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بالدوري الألماني لكرة القدم السبت الماضي، في حين أثارت طريقة تنفيذها سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر الحكم احتساب ركلة الجزاء في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، بعدما دفع فلوريان غريليتش -لاعب وسط هوفنهايم- مهاجم بوخوم بدون كرة داخل منطقة الجزاء وأسقطه أرضا، بعد التحام بينهما للحصول على الكرة أمام مرمى الضيف.

ورغم أن الدفعة لم تكن بتلك القوة أو الخشونة من غريليتش، إلا أن الحكم رأى أنها تستحق ركلة جزاء وأشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب هوفنهايم عقابا على الخطأ الذي ارتكبه.

ولم تنته غرابة اللقطة عند هذا الحد، حيث انبرى حارس مرمى أصحاب الأرض مانويل ريمان لتسديد ركلة الجزاء، إلا أنه أضاعها بطريقة غريبة بتسديدها عالية جدا فوق العارضة، وأضاع على بوخوم فرصة تعزيز النتيجة، التي كانت تشير إلى تقدمه 1-0.

Bochum were awarded this penalty all for the keeper to sky the penalty 😅 pic.twitter.com/cbeQn1RKbZ — ESPN FC (@ESPNFC) November 8, 2021

وسخر مغردون من الطريقة التي نفذ بها ريمان ركلة الجزاء، مشيرين إلى أنها كانت مضحكة وأنه أضاعها بشكل غريب. وكتب أحدهم "هذه تسديدة كما لو كانت ركلة مرمى"، في حين تساءل آخر بالقول "لماذا ينفذها حارس المرمى؟"

وعلى الرغم من إضاعة ركلة الجزاء، فإن بوخوم تمكن من تسجيل الهدف الثاني بطريقة جميلة من المهاجم الصربي ميلوس بانتوفيتش، بعدما استغل تقدم فريق هوفنهايم وحارسه في أثناء تنفيذ ركلة ركنية لهم، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة، ليسدد كرة متقنة من قبل خط منتصف الملعب لتسكن شباك المرمى الخالي.

That foo shot like if it was a goal kick lmaooo https://t.co/Y5SuDmB5Tp — Roa (@WreckitRoa) November 9, 2021

….ya know I’m not the best at kicking a soccer ball but from 12yds out I can at least can get it on frame https://t.co/aY2PrBOD71 — Cole Paveglio (@datoldKingcole) November 9, 2021

Who gives a goalkeeper a penalty. He kicked like he’s playing a goal kick. Shame! https://t.co/4Gt5Zwt7QP — Omoluabi Okemesi (@Ad3ola_) November 8, 2021

Why is the keeper taking it https://t.co/qNH8NQSaWY — Nudohn (@IamPjI) November 9, 2021