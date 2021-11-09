قدّم نادي برشلونة مدربه الجديد تشافي هرنانديز أمام الآلاف من عشاق النادي في ملعب كامب نو، اليوم الاثنين، وأطلق المدرب الجديد وعودا وشرح خطته في العمل خلال المرحلة المقبلة.
تشافي يضع 10 قواعد لفرض الانضباط في برشلونة
وضع المدرب الجديد لنادي برشلونة -تشافي هيرنانديز- 10 قواعد لفرض الصرامة والانضباط داخل صفوف الفريق، في أول يوم يقود فيه التدريبات بعد توقيعه أمس الثلاثاء رسميا عقده الذي سيربطه مع النادي حتى 2024.
ولم يخف تشافي خلال ندوته الصحفية أمس رغبته في استعادة الانضباط الذي كان يميز النادي في أوقات سابقة، وقال ""يتعين علينا تطبيق قواعد جديدة ستكون صارمة. عندما كانت لدينا معايير وقواعد واضحة في غرف الملابس كانت الأمور جيدة، وعندما لم نفعل ذلك ساءت الأمور؛ لذلك نحتاج إلى النظام. يجب أن نتحلى بالاحترافية".
ولم يتأخر المدرب الجديد في تجسيد هذا التعهد عبر وضع 10 قواعد سيكون اللاعبون مطالبين باحترامها، وإلا ستفرض عليهم عقوبات متفاوتة.
😍 ¡Primer entrenamiento de Xavi! pic.twitter.com/7xq9HRGAgZ
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 9, 2021
ووفقا لما ذكرته صحيفة "أس" (AS) الإسبانية تتضمن قائمة القواعد ما يأتي:
- يجب أن يأتي اللاعبون إلى مقر التدريبات قبل ساعة ونصف من بداية التمارين: وذلك بهدف الحصول على وقت للاستعداد للدورات التدريبية وللاعبين لتناول إفطار هادئ، ومنح فرصة للمدرب ومساعديه لإجراء بعض المحادثات الفردية للتعليق على جوانب العمل.
- بقية أعضاء الفريق مطالبون بالحضور قبل ساعتين من التدريبات: كان تشافي أول من ضرب المثل اليوم الثلاثاء حين وصل إلى المقر في حدود الثامنة والنصف صباحا للإعداد للتدريبات التي بدأت عند الحادية عشرة، وفرض على مساعديه وبقية أعضاء الطاقم العامل مع الفريق الحضور قبل ساعتين من موعد التدريبات، وذلك بهدف استكمال كل التجهيزات قبل وصول اللاعبين.
- يجب تناول الطعام في مطعم النادي: يتعين على جميع لاعبي الفريق الأول تناول الغداء في مرافق النادي وفقا للمعايير التي وضعها خبراء التغذية في الفريق، ويؤكد المدرب الشاب أن النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يمنع الإصابات ويحسن الاستعداد البدني.
- فرض الغرامات: منذ رحيل المدرب السابق لويس إنريكي اختفت العقوبات المفروضة على الأخطاء البسيطة أو الجسيمة أو الخطيرة جدا، واختار تشافي العودة للعمل بالعقوبات مثلما كان عليه الوضع حين كان لاعبا تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا الذي فرض قواعد سلوك صارمة، أثمرت تألقا للفريق في مدة وجيزة.
- عقوبات مضاعفة: ستضاعف العقوبات، ويعني ذلك أن اللاعب الذي يتأخر عن التدريب مثلا سيدفع 100 يورو في المرة الأولى، وإن تكرر الخطأ ترتفع الغرامة إلى 200 ثم 400 ثم 800، وهكذا دواليك. وذكرت الصحيفة أن بعض اللاعبين في زمن لويس إنريكي بلغت غراماتهم 6 آلاف يورو في موسم واحد.
- يمنع الوصول إلى المنزل بعد منتصف الليل عند ارتباط اللاعب بمباراة خلال 48 ساعة: وذلك بهدف ضمان حصول اللاعبين على الراحة الكافية قبل خوض المباريات.
- الجدارة: سيتم الاختيار وفقا لاستحقاق كل لاعب وجهوده خلال التدريبات، والذين لديهم أكبر التزام في العمل ستكون لديهم خيارات أكبر لدخول التشكيلة الأساسية، في حين سيكون البقية حبيسي مقاعد البدلاء أو خارج القائمة المعنية بالمباراة.
- مراقبة الأنشطة الرياضية الإضافية: قد يكون للاعبي كرة القدم جوانب أخرى لا تتعلق بكرة القدم، ولكن إذا أثرت هذه الجوانب على أدائهم الرياضي، كأن يكونوا مطالبين بالسفر أو قضاء ساعات طويلة في تلك الأنشطة، فسيتعين عليهم التنسيق مع طاقم التدريب، ولا يمكن القيام برحلات خاصة تمتد ساعات بالطائرة خلال الموسم من دون إذن صريح من المدرب.
- الأنشطة الخطرة محظورة: يمنع على اللاعبين ممارسة أنشطة خطيرة مثل ركوب دراجة كهربائية، وقد يتم اللجوء إلى إجراءات قانونية ضد منتهكي الحظر.
- صورة جيدة عن النادي: يعدّ اللاعبون جزءا أساسيا من صورة النادي وعليهم أن يكونوا أول من يضرب المثل، وسيكون اللاعبون مطالبين بسلوك مثالي مع المشجعين، مع الحرص على الامتثال لقواعد السلوك خلال رحلات السفر، وتشجيع برشلونة في جميع الأوقات.