وضع المدرب الجديد لنادي برشلونة -تشافي هيرنانديز- 10 قواعد لفرض الصرامة والانضباط داخل صفوف الفريق، في أول يوم يقود فيه التدريبات بعد توقيعه أمس الثلاثاء رسميا عقده الذي سيربطه مع النادي حتى 2024.

ولم يخف تشافي خلال ندوته الصحفية أمس رغبته في استعادة الانضباط الذي كان يميز النادي في أوقات سابقة، وقال ""يتعين علينا تطبيق قواعد جديدة ستكون صارمة. عندما كانت لدينا معايير وقواعد واضحة في غرف الملابس كانت الأمور جيدة، وعندما لم نفعل ذلك ساءت الأمور؛ لذلك نحتاج إلى النظام. يجب أن نتحلى بالاحترافية".

ولم يتأخر المدرب الجديد في تجسيد هذا التعهد عبر وضع 10 قواعد سيكون اللاعبون مطالبين باحترامها، وإلا ستفرض عليهم عقوبات متفاوتة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "أس" (AS) الإسبانية تتضمن قائمة القواعد ما يأتي: