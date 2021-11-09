أعلن الاتحاد الأورغوياني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إصابة مدافع برشلونة رونالد أراوخو في عضلات الفخذ الخلفية؛ ليغيب عن مواجهة البرازيل في تصفيات كأس العالم بعد غد الخميس.
تشافي في برشلونة و11 لاعبا بالعيادة
9/11/2021
يقول تشافي هيرنانديز -مدرب برشلونة الجديد- إن التجديد للفرنسي عثمان ديمبلي سيكون أولوية رغم تعدد إصابات اللاعب وغيابه لفترات طويلة منذ وصوله للفريق عام 2017، فهذا اللاعب من تشكيلة كاملة تقيم في عيادة البرشا.
مدرب السد السابق، أشار إلى تغيير وضعية ديمبلي الذي تعرض إلى 13 إصابة وغاب 680 يوما عن الفريق الكتالوني، وهي وضعية تمر عبر خطة تدريبية خاصة تقلص مخاطر تعرضه لإصابات، كما قام بعزل غوانجو براو المعد البدني من عمله مع الفريق الأول، وعين بدلا منه كارليس نوغيرا، أحد أعضاء طاقم تشافي في نادي السد.
ومن خلال هذه الخطوة، أراد تشافي تغيير البرنامج التدريبي للفريق الذي يعاني من إصابات متلاحقة وفي كل المراكز.
وتاليا، أسماء اللاعبين المصابين في "الكامب نو":
- الحارس البرازيلي نيتو.
- خط الدفاع: الإسبانيون سيرجيو روبرتو وجيرارد بيكيه وإريك غارسيا والأميركي سيرجينو ديسي.
- خط الوسط: الإسبانيون أنسو فاتي وبيدري ونيكو غونزاليس والفرنسي ديمبلي.
- خط الهجوم: الدانماركي مارتين براثوايت والأرجنتيني سيرجيو أغويرو.
المصدر : مواقع إلكترونية