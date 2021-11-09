تشافي في برشلونة و11 لاعبا بالعيادة

يقول تشافي هيرنانديز -مدرب برشلونة الجديد- إن التجديد للفرنسي عثمان ديمبلي سيكون أولوية رغم تعدد إصابات اللاعب وغيابه لفترات طويلة منذ وصوله للفريق عام 2017، فهذا اللاعب من تشكيلة كاملة تقيم في عيادة البرشا.

مدرب السد السابق، أشار إلى تغيير وضعية ديمبلي الذي تعرض إلى 13 إصابة وغاب 680 يوما عن الفريق الكتالوني، وهي وضعية تمر عبر خطة تدريبية خاصة تقلص مخاطر تعرضه لإصابات، كما قام بعزل غوانجو براو المعد البدني من عمله مع الفريق الأول، وعين بدلا منه كارليس نوغيرا​​، أحد أعضاء طاقم تشافي في نادي السد.

ومن خلال هذه الخطوة، أراد تشافي تغيير البرنامج التدريبي للفريق الذي يعاني من إصابات متلاحقة وفي كل المراكز.

وتاليا، أسماء اللاعبين المصابين في "الكامب نو":