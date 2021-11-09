بوغبا يصاب ويفاقم معاناة مانشستر يونايتد

انسحب بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد من صفوف المنتخب الفرنسي بسبب إصابة في الفخذ، وذلك قبل آخر مباراتين للمنتخب في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

وتعرض بوغبا للإصابة خلال التدريبات -أمس الاثنين- وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما سيغيب عن صفوف المنتخب في مباراتي كازاخستان وفنلندا.

وأعلن المنتخب الفرنسي -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- أنه "نتيجة لإصابة بول بوغبا في الفخذ اليمنى، فإنه سيغيب عن المباراتين المقبلتين".

Victime d’une lésion du quadriceps de la cuisse droite, @paulpogba est contraint de déclarer forfait pour les 2 prochaines rencontres. Pour le remplacer, Didier Deschamps a fait appel à @JordanVeretout. pic.twitter.com/NGf7Q2AHBa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 9, 2021

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه جرى استدعاء جوردان فيريتو لاعب روما، ليحل محل بوغبا قبل المباراة المقررة أمام كازاخستان، التي تحسم نقاطها الثلاث تأهل فرنسا إلى نهائيات كأس العالم.

ويتصدر المنتخب الفرنسي حاليا المجموعة الرابعة بفارق 3 نقاط أمام نظيره الأوكراني صاحب المركز الثاني وبفارق 4 نقاط أمام فنلندا التي تحتل المركز الثالث.

ويخضع بوغبا لإيقاف يحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة للـ"مانيو" في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) المقررة أمام واتفورد، إثر طرده في المباراة التي خاضها أمام ليفربول.

ورغم الأزمات والكبوات التي يتعرض لها "الشياطين الحمر" بعد خسارتهم مباراتين متتاليتين أمام "الليفر" ومانشتسر سيتي، فإن النرويجي أولي غونار سولشاير -الذي يترقب أي أخبار عن مستقبله- فاجأ الجميع بإعطاء الفريق (اللاعبين والجهاز الفني) إجازة تمتد إلى 7 أيام كاملة.