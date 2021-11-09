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كرة قدم

بوغبا يصاب ويفاقم معاناة مانشستر يونايتد

Manchester United v Atalanta: Group F - UEFA Champions League
بوغبا يخضع لإيقاف يحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة للـ"مانيو" في البريميرليغ، إثر طرده في المباراة أمام ليفربول (غيتي)
9/11/2021

انسحب بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد من صفوف المنتخب الفرنسي بسبب إصابة في الفخذ، وذلك قبل آخر مباراتين للمنتخب في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

وتعرض بوغبا للإصابة خلال التدريبات -أمس الاثنين- وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما سيغيب عن صفوف المنتخب في مباراتي كازاخستان وفنلندا.

وأعلن المنتخب الفرنسي -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- أنه "نتيجة لإصابة بول بوغبا في الفخذ اليمنى، فإنه سيغيب عن المباراتين المقبلتين".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه جرى استدعاء جوردان فيريتو لاعب روما، ليحل محل بوغبا قبل المباراة المقررة أمام كازاخستان، التي تحسم نقاطها الثلاث تأهل فرنسا إلى نهائيات كأس العالم.

ويتصدر المنتخب الفرنسي حاليا المجموعة الرابعة بفارق 3 نقاط أمام نظيره الأوكراني صاحب المركز الثاني وبفارق 4 نقاط أمام فنلندا التي تحتل المركز الثالث.

ويخضع بوغبا لإيقاف يحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة للـ"مانيو" في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) المقررة أمام واتفورد، إثر طرده في المباراة التي خاضها أمام ليفربول.

ورغم الأزمات والكبوات التي يتعرض لها "الشياطين الحمر" بعد خسارتهم مباراتين متتاليتين أمام "الليفر" ومانشتسر سيتي، فإن النرويجي أولي غونار سولشاير -الذي يترقب أي أخبار عن مستقبله- فاجأ الجميع بإعطاء الفريق (اللاعبين والجهاز الفني) إجازة تمتد إلى 7 أيام كاملة.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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