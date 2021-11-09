رصدت دراسة جديدة قائمة بأكثر الأهداف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وكشفت عن خيارات المتابعين التي تنوعت بين أهداف سجلها لاعبون يتألقون حاليا في الملاعب وأخرى سجلت بأقدام لاعبين رحلوا عن هذا العالم.

ووفقا للدراسة التي نقلتها صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية، يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أعلى الأهداف مشاهدة، بهدفه في مرمى ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو عام 2017، فقد حصد حتى الآن أكثر من 69 مليون مشاهدة.

وحلّ الهدف الأسطوري للنجم الراحل دييغو مارادونا في مرمى إنجلترا خلال كأس العالم 1986 في المركز الثاني، برصيد تجاوز 18 مليون مشاهدة.

وجاء هدف المهاجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، الذي أحرزه في مباراة مع منتخب بلاده في مرمى اليونان عام 2001، برصيد تجاوز 15 مليون مشاهدة.

وفي ما يأتي ترتيب الأهداف الأخرى في قائمة العشرة الأوائل:

4- زلاتان إبراهيموفيتش مع نادي لوس أنجلوس في 2018، بأكثر من 9 ملايين مشاهدة.

5- زلاتان إبراهيموفيتش مع منتخب السويد بمرمى إنجلترا في عام 2012، بأكثر من 6.9 ملايين مشاهدة.

6- سيرجيو أغويرو مع مانشستر سيتي بمرمى كيونز بارك رينجرز في عام 2012، بأكثر من 6.6 ملايين مشاهدة.

7- ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان ضد نادي ريمس في عام 2021، بأكثر من 6.5 ملايين مشاهدة.

8- زين الدين زيدان مع ريال مدريد ضد باير ليفركوزن في نهائي دوري الأبطال 2002، بأكثر من 4.7 ملايين مشاهدة.

9- روبرتو كارلوس مع منتخب البرازيل ضد فرنسا في عام 1997، بأكثر من 4.3 ملايين مشاهدة.

10- تيري هنري مع أرسنال ضد مانشستر يونايتد في عام 2000، بأكثر من 3.4 ملايين مشاهدة.