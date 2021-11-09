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أكثر 10 أهداف مشاهدة على موقع يوتيوب

AC Milan v Barcelona - UEFA Champions League Quarter Final MILAN, ITALY - MARCH 28: Zlatan Ibrahimovic of AC Milan and Lionel Messi of Barcelona during the UEFA Champions League quarter final first leg match between AC Milan and Barcelona at Stadio Giuseppe Meazza on March 28, 2012 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)
ميسي وإبراهيموفيتش أبرز الحاضرين في القائمة (غيتي)
9/11/2021-|آخر تحديث: 10/11/202112:01 AM (مكة المكرمة)

رصدت دراسة جديدة قائمة بأكثر الأهداف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وكشفت عن خيارات المتابعين التي تنوعت بين أهداف سجلها لاعبون يتألقون حاليا في الملاعب وأخرى سجلت بأقدام لاعبين رحلوا عن هذا العالم.

ووفقا للدراسة التي نقلتها صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية، يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أعلى الأهداف مشاهدة، بهدفه في مرمى ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو عام 2017، فقد حصد حتى الآن أكثر من 69 مليون مشاهدة.

وحلّ الهدف الأسطوري للنجم الراحل دييغو مارادونا في مرمى إنجلترا خلال كأس العالم 1986 في المركز الثاني، برصيد تجاوز 18 مليون مشاهدة.

وجاء هدف المهاجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، الذي أحرزه في مباراة مع منتخب بلاده في مرمى اليونان عام 2001، برصيد تجاوز 15 مليون مشاهدة.

وفي ما يأتي ترتيب الأهداف الأخرى في قائمة العشرة الأوائل:

4- زلاتان إبراهيموفيتش مع نادي لوس أنجلوس في 2018، بأكثر من 9 ملايين مشاهدة.

5- زلاتان إبراهيموفيتش مع منتخب السويد بمرمى إنجلترا في عام 2012، بأكثر من 6.9 ملايين مشاهدة.

6- سيرجيو أغويرو مع مانشستر سيتي بمرمى كيونز بارك رينجرز في عام 2012، بأكثر من 6.6 ملايين مشاهدة.

7- ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان ضد نادي ريمس في عام 2021، بأكثر من 6.5 ملايين مشاهدة.

8- زين الدين زيدان مع ريال مدريد ضد باير ليفركوزن في نهائي دوري الأبطال 2002، بأكثر من 4.7 ملايين مشاهدة.

9- روبرتو كارلوس مع منتخب البرازيل ضد فرنسا في عام 1997، بأكثر من 4.3 ملايين مشاهدة.

10- تيري هنري مع أرسنال ضد مانشستر يونايتد في عام 2000، بأكثر من 3.4 ملايين مشاهدة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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Published On 8/11/2021
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