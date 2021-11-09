أرقام أشرف حكيمي في سن الـ23.. أسد مغربي يزأر في أوروبا

قبل أيام، احتفل المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان ببلوغه الـ23 عاما، ورغم صغر سنه، فإن اللاعب السابق لريال مدريد ودورتموند وإنتر ميلان ترك بصمته الواضحة والمميزة في أوروبا.

فحكيمي أصبح أول لاعب أفريقي يكسر حاجز 100 مليون يورو في صفقات الانتقال، إذ انتقل من ريال مدريد إلى إنتر ميلان مقابل 43 مليون يورو، وبلغت صفقة ضمه إلى سان جيرمان من إنتر ميلان 60 مليون يورو.

كما بات ثاني أغلى ظهير أيمن في العالم في الوقت الحالي بـ70 مليون يورو، بعد الإنجليزي ألكسندر ترانت أرنولد ظهير ليفربول والذي تبلغ قيمته السوقية 75 مليون يورو.

وبالعودة إلى أرقام "الأسد المغربي" في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى: