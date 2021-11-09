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أرقام أشرف حكيمي في سن الـ23.. أسد مغربي يزأر في أوروبا

Paris Saint Germain v RC Strasbourg - Ligue 1 Uber Eats
بات ثاني أغلى ظهير أيمن في العالم في الوقت الحالي بـ70 مليون يورو (غيتي)
9/11/2021-|آخر تحديث: 9/11/202101:08 PM (مكة المكرمة)

قبل أيام، احتفل المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان ببلوغه الـ23 عاما، ورغم صغر سنه، فإن اللاعب السابق لريال مدريد ودورتموند وإنتر ميلان ترك بصمته الواضحة والمميزة في أوروبا.

فحكيمي أصبح أول لاعب أفريقي يكسر حاجز 100 مليون يورو في صفقات الانتقال، إذ انتقل من ريال مدريد إلى إنتر ميلان مقابل 43 مليون يورو، وبلغت صفقة ضمه إلى سان جيرمان من إنتر ميلان 60 مليون يورو.

كما بات ثاني أغلى ظهير أيمن في العالم في الوقت الحالي بـ70 مليون يورو، بعد الإنجليزي ألكسندر ترانت أرنولد ظهير ليفربول والذي تبلغ قيمته السوقية 75 مليون يورو.

وبالعودة إلى أرقام "الأسد المغربي" في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى:

  • سجل 28 هدفا وصنع 41 هدفا آخر في 195 مباراة.
  • فاز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني والدوري الإيطالي والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية.
المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

hakimi

هل أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم حاليا؟

عادة ما يبدأ اللاعبون في مثل سن حكيمي بالانتقال من خانة المواهب الصاعدة إلى مصاف النجوم المتألقين، لكن المغربي تجاوز تلك المرحلة منذ فترة، وأصبح يُصنّف ضمن أفضل لاعبي العالم في مركز الظهير الأيمن.

Published On 13/7/2021
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