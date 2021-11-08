4 فرق عُرض عليها هازارد وكان الجواب واحدا: لا نريده

مانشستر يونايتد أحد 4 أندية رفضت فرصة التعاقد مع النجم البلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد، والذي يعاني مع فريق العاصمة الإسبانية.

وكافح هازارد (30 عاما) للوصول إلى المستويات السابقة التي أقنعت العملاق الإسباني بدفع 120 مليون دولار قبل عامين، مع حوافز قائمة على الأداء ترفع هذا الرقم إلى أكثر من 200 مليون دولار.

لكن الإصابات أعاقت تقدم نجم تشلسي السابق في مدريد، حيث سجل 5 أهداف فقط في 53 مباراة في جميع المسابقات مع "لوس بلانكوس".

في الشهر الماضي، أدلى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد باتهامات شديدة اللهجة بحق قائد منتخب بلجيكا، وطلب من البلجيكي "تحمّل" حقيقة أنه ليس بين الخيارات الأولى في المشاركة أساسيا أو حتى بديلا.

والآن، مع عدم وجود هازارد في خطط أنشيلوتي ونفاد صبر رئيس النادي فلورنتينو بيريز، يبدو أن ريال يتطلع إلى التخلص منه عاجلا وليس آجلا، لكنه يكافح من أجل القيام بذلك، وفقًا لموقع "إل ناسيونال" (El Nacional) الكتالوني.

ويزعم التقرير أن "المانيو" أصبح أحدث ناد يتجاهل التعاقد مع هازارد، حيث قرر بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وحتى نيوكاسل عدم المخاطرة بالتعاقد معه.

ويقال إن بايرن -الذي كان مهتما في السابق باللاعب البلجيكي الدولي- رفض خطوة مخفضة السعر لهازارد، في حين ورد أن باريس سان جيرمان رفض اللاعب في صفقة تبادل، إذا يدفع الريال أموالا إضافة من أجل انتقال هازارد للعاصمة الفرنسية مقابل ضم الملكي لكليان مبابي.

ويتطلع ريال مدريد إلى جمع الأموال من أجل ميركاتو صيفي كبير في 2021، مع السعي لضم مبابي وإيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند.

وسيكون مبابي (22 عاما) متاحًا مجانا عند انتهاء عقده، لكن من المتوقع أن يطلب راتبا ضخمًا ومكافآت كبيرة من "لوس بلانكوس".

وسيكون هالاند متاحًا مقابل 84 مليون دولار فقط بسبب بند يسمح له بالرحيل، لكن الريال سيواجه منافسة شديدة من مانشستر سيتي وتشيلسي للحصول على توقيع الشاب النرويجي.

ويتبقى أمام هازارد 3 سنوات على عقده في البرنابيو، وزعم تقرير إعلامي الشهر الماضي أن ريال مدريد يتطلع إلى تحصيل ما لا يقل عن 50 مليون يورو من صفقة بيع هازارد.

وشارك هازارد (30 عاما) في 10 مباريات فقط هذا الموسم، وصنع هدفا واحدا، ولم يسجل بعد. كما وضع على مقاعد البدلاء في الكلاسيكو.

وكان الموسمان الأخيران محبطين للدولي البلجيكي. وشارك في 16 مباراة فقط في الليغا في موسمه الأول، على الرغم من فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني.

في العام التالي، لعب هازارد 14 مرة فقط في الدوري -مع خروج النادي من الموسم من دون أي بطولة- ومع استلام أنشيلوتي تدريب الفريق استبعده من خططه بشكل كامل.

وأمضى البلجيكي 7 سنوات ناجحة في "ستامفورد بريدج"، حيث فاز بالدوري الممتاز مرتين، وكان من بين أفضل اللاعبين في العالم.