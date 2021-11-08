عودة "الوقوف الآمن" إلى مدرجات البريميرليغ ينهي حظرا عمره 32 عاما

أعلن وزير الرياضة البريطاني نايغل هادلستون، اليوم الاثنين، أن 5 أندية ستشارك في تجربة عودة "الوقوف الآمن" في المدرجات اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وجرت الموافقة على طلبات أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وتشلسي وكارديف، لتجربة الوقوف الآمن للمشجعين في المدرجات.

وتأتي تجربة تخصيص مناطق وقوف مرخصة، لتنهي حظرا شاملا على وقوف المشجعين بالملاعب في منافسات أعلى درجتين من دوري كرة القدم بإنجلترا، استمر أكثر من 25 عاما.

وقال هادلستون في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، إنه "يسعدني الموافقة على مشاركة هذه الأندية الخمسة في بداية تجربة تخصيص مناطق وقوف مرخصة خلال النصف الثاني من الموسم".

وأضاف "حان الوقت لتجربة الوقوف الآمن بشكل صحيح في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية، قبل اتخاذ القرار بتطبيق الأمر على نطاق واسع".

وتابع أن "السلامة تشكل أمرا بالغ الأهمية، وهيئة سلامة الملاعب الرياضية تعمل يدا بيد مع الأندية على هذا الجانب".

وأضاف الوزير "المشجعون يستحقون خيارات مختلفة لكيفية الاستمتاع بحضور المباريات، وسأتابع هذه التجارب باهتمام".

وستجري مراقبة التجربة من إحدى الشركات المستقلة، على أن تقدم استنتاجاتها إلى الحكومة لاتخاذ القرار بشأن تطبيق الوقوف الآمن على نطاق واسع اعتبارا من الموسم المقبل.

وكان الحظر قد فُرض بموجب تشريع جرى إصداره عقب كارثة هيلزبره عام 1989 والتي أدت إلى وفاة 97 من مشجعي فريق ليفربول.