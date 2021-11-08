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سان جيرمان غير سعيد من استدعاء ميسي للأرجنتين.. كيف ينضم لاعب مصاب لمنتخب بلاده؟

Argentina v Peru - FIFA World Cup 2022 Qatar Qualifier
ليوناردو: نحن لا نوافق على السماح للاعب (ميسي) ليس لائقا للعب معنا ولا يزال في مرحلة التعافي، بالانضمام إلى منتخب بلاده (رويترز)
8/11/2021

صدمة ومفاجأة في آن أصابتا فريق سان جيرمان وجماهيره، عندما استدعى مدرب منتخب الأرجنتين نجم الفريق المصاب ليونيل ميسي.

فاللاعب الذي غاب عن مباراتي فريقه مع مضيفه لايبزيغ الألماني في دوري الأبطال (تعادل 2-2) ومضيفه بوردو في الدوري الفرنسي (فاز الفريق الباريسي 3-2) بسبب الإصابة في الركبة اليسرى، ضمه ليونيل سكالوني مدرب "التانغو" لمواجهتي منتخب "ألباسيليستي" ضد مضيفه الأورغواي في 12 الشهر الجاري، وبعدها بـ4 أيام أمام البرازيل في بوينس آيرس.

غير أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي في فريق العاصمة الفرنسية، عبر عن غضبه من استدعاء ميسي وقال "نحن لا نوافق على السماح للاعب ليس لائقا للعب معنا ولا يزال في مرحلة التعافي، للانضمام إلى منتخب بلاده".

وتابع -في حديثه لصحيفة "لوباريسيان" الفرنسية (Le Parisien)- إن "هذا غير منطقي ويجب مناقشة هذا النوع من المواقف مع الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم)".

المصدر : الصحافة الفرنسية

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