تتزين 6 من ملاعب كأس العالم قطر 2022 لاستضافة مونديال العرب 2021 والتي تنطلق منافساتها نهاية الشهر الجاري بمشاركة 16 منتخبا عربيا من قارتي آسيا وأفريقيا.

وستشهد البطولة الإعلان عن جاهزية ملعب البيت، وملعب أبو عبود، لينضما إلى ملاعب قطر 2022 الخمسة التي سبق الإعلان عن جاهزيتها، وهي ملاعب خليفة الدولي، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، والثمامة الذي أعلن عن جاهزيته خلال نهائي كأس الأمير الشهر الماضي.

نستعرض في ما يلي لمحة عن الملاعب الستة المستضيفة لمنافسات مونديال العرب 2021.

ملعب البيت

الطاقة الاستيعابية: 60 ألف مشجع

الافتتاح: 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021

يعد ملعب البيت -الذي تبلغ طاقته الجماهيرية 60 ألف مقعد- أكبر الملاعب المستضيفة لمونديال العرب، وسيشهد الملعب -الذي يقع بمدينة الخور (شمال الدوحة)- 5 مباريات خلال البطولة، بداية من مباراة قطر والبحرين في أول أيام البطولة، وختاما بالمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول.

ويجسد البيت بتصميمه المميز جانبا أصيلا من الثقافة العربية، إذ استوحي تصميمه من بيت الشعر الذي سكنه العرب في أنحاء المنطقة.

ملعب راس أبو عبود

الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مشجع

الافتتاح: 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021

يمتاز ملعب راس أبو عبود بتصميمه الفريد وطريقة تشييده باستخدام حاويات الشحن البحري، ليضع بذلك معايير جديدة في عالم استدامة البطولات والفعاليات الكبرى.

ويشهد الملعب 6 مباريات خلال مونديال العرب، تبدأ بمباراة في أول أيام البطولة، وتختتم بمباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث.

ويعد هذا الصرح الرياضي المميز أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، حيث من المقرر تفكيكه بعد إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2022، والاستفادة من أجزائه في تطوير مشاريع رياضية في قطر والعالم.

ملعب الثمامة

الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مشجع

الافتتاح: 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021

أُعلن عن جاهزية ملعب الثمامة الشهر الماضي خلال نهائي كأس الأمير، ويستضيف مباريات في مونديال العرب حتى الدور نصف النهائي.

وأبدع المعماري القطري إبراهيم الجيدة في تصميم الملعب المستوحى من "القحفية"، وهي قبعة رأس تقليدية يرتديها الرجال والصبية في أنحاء الوطن العربي، ويعد أول ملعب مونديالي يصمم بأنامل قطرية.

ملعب أحمد بن علي

الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مشجع

تاريخ الافتتاح: 18 ديسمبر/كانون الأول 2020

جرى الإعلان عن جاهزية ملعب أحمد بن علي في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما استضاف نهائي النسخة الـ48 من كأس الأمير، ويشهد الملعب مباريات في مونديال العرب خلال مرحلة المجموعات.

وبعد انتهاء منافسات مونديال 2022 سيصبح هذا الملعب مقرا لنادي الريان الرياضي.

ملعب المدينة التعليمية

الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مشجع

الافتتاح: 15 يونيو/حزيران 2020

يقع ملعب المدينة التعليمية المعروف باسم "جوهرة الصحراء" في قلب المدينة التعليمية، وهي مجتمع تعليمي نابض بالفكر والمعرفة والإبداع.

ويستضيف الملعب مباريات في كأس العرب حتى الدور ربع النهائي، وكان قد شهد نهائي كأس العالم للأندية أوائل العام الجاري.

وسيصبح الملعب المونديالي بعد إسدال الستار على منافسات كأس العام 2022 وجهة رياضية وترفيهية وخدمية تلبي احتياجات وتطلعات كافة منتسبي جامعات ومعاهد المدينة التعليمية.

ملعب الجنوب

الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مشجع

تاريخ الافتتاح: 16 مايو/أيار 2019

يقع ملعب الجنوب في مدينة الوكرة إلى الجنوب من العاصمة الدوحة، ويعد أول ملعب يشيد بالكامل خصيصا لاستضافة منافسات كأس العالم 2022.

استوحت المعمارية العراقية الراحلة زها حديد تصميم الملعب من أشرعة المراكب التقليدية التي حملت القطريين إلى عرض البحر للصيد والبحث عن اللؤلؤ، والذي شكل النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان قطر والمنطقة، ومن المقرر أن يستضيف مباريات في كأس العرب حتى الدور ربع النهائي.

يشار إلى أن مونديال العرب سيقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، ويشهد 32 مباراة على مدى 19 يوما، ويتيح جدول مباريات البطولة الفرصة لحضور المشجعين أكثر من مباراة في يوم واحد.

وتعكس البطولة شغف شعوب المنطقة باللعبة الشعبية الأولى في العالم، كما تعد البطولة فرصة مثالية للارتقاء بجاهزية العمليات التشغيلية والمرافق الخاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق بعد أقل من عام من ختام منافسات كأس العرب.