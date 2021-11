استقبلت شباك الحارس الإيطالي المخضرم جانويلجي بوفون أكبر عدد من الأهداف في مسيرته خلال شوط واحد، في المباراة التي جمعت فريقه بارما بنادي ليتشي في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم.

وخسر نادي بارما من مضيفه بنتيجة 4-صفر، جاءت جميعها في الشوط الأول، سجل منها مهاجم ليتشي ماسيمو كودا ثلاثية.

وذكرت شبكة أوبتا لإحصائيات كرة القدم أن هذه أول مرة يتلقى فيها بوفون (43 عاما) 4 أهداف في شوط واحد طوال مسيرته مع الأندية. ويحتل ليتشي المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية، في حين يعاني بارما الذي يقبع في المركز 14، قريبا من مراكز الهبوط إلى الدرجة الثالثة.

4 – Gianluigi Buffon conceded four first-half goals for the first time in his career with clubs. Poker.#SerieB #LecceParma

