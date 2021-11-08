تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

بوفون يستقبل عددا قياسيا من الأهداف في شوط واحد

بوفون
بوفون عاد إلى بارما بعد سنوات طويلة مع يوفنتوس (مواقع التواصل الاجتماعي)
8/11/2021

استقبلت شباك الحارس الإيطالي المخضرم جانويلجي بوفون أكبر عدد من الأهداف في مسيرته خلال شوط واحد، في المباراة التي جمعت فريقه بارما بنادي ليتشي في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم.

وخسر نادي بارما من مضيفه بنتيجة 4-صفر، جاءت جميعها في الشوط الأول، سجل منها مهاجم ليتشي ماسيمو كودا ثلاثية.

وذكرت شبكة أوبتا لإحصائيات كرة القدم أن هذه أول مرة يتلقى فيها بوفون (43 عاما) 4 أهداف في شوط واحد طوال مسيرته مع الأندية. ويحتل ليتشي المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية، في حين يعاني بارما الذي يقبع في المركز 14، قريبا من مراكز الهبوط إلى الدرجة الثالثة.

يذكر أن بوفون عاد إلى بارما -ناديه الأم- بعد انتهاء عقده في الصيف الماضي مع نادي يوفنتوس الإيطالي الذي لعب بقميصه أكثر من 19 عاما.

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

Coppa Italia - Quarter Final - Juventus v SPAL

بوفون يتألق مع بارما بتصد خرافي في عقده الخامس

أبهر حارس المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون جماهير كرة القدم بتصد خرافي لهجمة نادرا ما يتم إنقاذها، ليؤكد أنه لا يزال يتمتع بردة فعل سريعة ورشاقة عالية رغم تجاوزه الـ40 من عمره.

Published On 5/8/2021
المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة