أقل من شهر على إعلان هوية الفائز بالكرة الذهبية التي تقدمها صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية والفريق الذي ينتمي له.
الدول الأكثر فوزا بالكرة الذهبية.. ميسي لاعب بدولة
8/11/2021
مع اشتداد الصراع على جائزة الكرة الذهبية بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، ينتظر عشاق كرة القدم ما إذا كان ميسي سيهدي بلاده سابع كرة ذهبية ويقودها لصدارة الدول الفائزة بالجائزة المرموقة أو أن "ليفا" سيهدي بولندا أولى كراتها الذهبية.
واللافت أن بلاد "التانغو" تحتل الآن المركز الثاني بـ6 كرات ذهبية وهي التي فاز بها ميسي، فيما تتصدر ألمانيا وهولندا والبرتغال قائمة "الدول الأكثر فوزا بالكرة الذهبية" بـ7 كرات ذهبية لكل منها.
وميسي هو اللاعب الوحيد الذي أهدى بلاده كل كراته الذهبية فيما باقي الدول تقاسم الكرات التي فازت بها عدد من اللاعبين.
- ألمانيا: 7 كرات ذهبية فاز بها 5 لاعبين هم، بكنباور ورومنيغيه وغيرد مولر ولوثار ماتيوس وماتياس زامر.
- هولندا: 7 كرات ذهبية فاز بها 3 لاعبين هم، يوهان كرويف (3 مرات) رود غوليت (مرة) وماركو فان باستين (3 مرات).
- البرتغال: 7 كرات ذهبية فاز بها 3 لاعبين هم، أوزيبيو (مرة) ولويس فيغو (مرة) وكريستيانو رونالدو (5 مرات).
- فرنسا: 6 كرات ذهبية فاز بها 4 لاعبين هم، ريموند كوبا (مرة) وميشال بلاتيني (3 مرات) وجان بيير بابان (مرة) وزين الدين زيدان (مرة).
- الأرجنتين: 6 كرات ذهبية فاز بها ليونيل ميسي.
- إيطاليا: 5 كرات ذهبية فاز بها 5 لاعبين هم، عمر سيفوري وجيوفاني ريفيرا وباولو روسي وروبرتو باجيو وفابيو كانافارو.
- البرازيل: 5 كرات ذهبية فاز بها 4 لاعبين هم، رونالدو (مرتان) وريفالدو (مرة) ورونالدينيو (مرة) وكاكا (مرة).
- إنحلترا: 5 كرات ذهبية فاز بها 4 لاعبين هم، ستانلي ماثيوس (مرة واحدة) وبوبي تشارلتون (مرة واحدة) وكيفن كيغان (مرتان) ومايكل أوين (مرة واحدة).
- الاتحاد السوفياتي: 3 كرات ذهبية فاز بها 3 لاعبين هم، أولغ بلوخين وإيغور بيلانوف وليف ياشين.
- إسبانيا: 3 كرات ذهبية فاز بها لاعبان هما ألفريدو دي ستيفانو (مرتان) ولويس سواريز ميرامونتيس (مرة).
المصدر : الجزيرة + الصحافة الفرنسية