الدول الأكثر فوزا بالكرة الذهبية.. ميسي لاعب بدولة

مع اشتداد الصراع على جائزة الكرة الذهبية بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، ينتظر عشاق كرة القدم ما إذا كان ميسي سيهدي بلاده سابع كرة ذهبية ويقودها لصدارة الدول الفائزة بالجائزة المرموقة أو أن "ليفا" سيهدي بولندا أولى كراتها الذهبية.

واللافت أن بلاد "التانغو" تحتل الآن المركز الثاني بـ6 كرات ذهبية وهي التي فاز بها ميسي، فيما تتصدر ألمانيا وهولندا والبرتغال قائمة "الدول الأكثر فوزا بالكرة الذهبية" بـ7 كرات ذهبية لكل منها.

وميسي هو اللاعب الوحيد الذي أهدى بلاده كل كراته الذهبية فيما باقي الدول تقاسم الكرات التي فازت بها عدد من اللاعبين.