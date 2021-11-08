قدم نادي برشلونة مدربه الجديد تشافي هرنانديز أمام الآلاف من عشاق النادي في ملعب كامب نو، اليوم الاثنين، وأطلق المدرب الجديد وعودا وشرح خطته في العمل خلال المرحلة المقبلة.

ووقّع أسطورة برشلونة البالغ 41 عاما عقدا يمتد لعام 2024 في الملعب برفقة رئيس النادي جوان لابورتا.

وقال لابورتا وقد غلبته المشاعر للمشجعين خلال حفل تقديم لاعب الوسط السابق الذي رافقته أسرته "إنه يوم تاريخي لبرشلونة.. مرحبا بك تشافي".

من جانبه، قال تشافي للمشجعين "أشكركم جميعا. لا أريد أن تجرفني المشاعر لكن جسدي يرتعش. إنه أكبر ناد في العالم وسأعمل جاهدا للارتقاء لمستوى الطموحات. برشلونة لا يقبل التعادل أو الهزيمة. علينا الفوز بجميع المباريات".

وبشأن خطته للمرحلة المقبلة، قال المدرب الجديد للصحفيين "أنا في غاية الجاهزية والاستعداد.. يجب أن نتحلى بالمسؤولية وأن نعمل على الاستحواذ على الكرة في اللعب وصناعة الفرص. لدينا مهمة لاستعادة الكثير من الأمور التي فقدها النادي".

وتحدث عن ضرورة التحلي بالانضباط في الفريق كعامل رئيسي في مشروعه مع برشلونة، وقال للصحفيين "يتعين علينا تطبيق قواعد جديدة ستكون صارمة. عندما كانت لدينا معايير وقواعد واضحة في غرف الملابس، كانت الأمور جيدة، وعندما لم نفعل ذلك، ساءت الأمور. لذلك نحتاج إلى النظام. يجب أن نتحلى بالاحترافية".

وأضاف "إنه مشروع متوسط إلى طويل الأجل لكننا سنحتاج إلى العمل بجد لتحقيق النتائج المرجوة. التوقعات والطموحات ستكون عالية. لن نقبل أي أعذار".

وأكد المدرب الجديد أنه سيتعامل بصرامة أكبر مع قادة الفريق باعتبارهم زملاءه السابقين في النادي، وأوضح أن الجميع سيحظى بفرصته وأن كل اللاعبين سيبدؤون معه من الصفر، في إشارة إلى عدد من اللاعبين الذين خرجوا من خطط المدرب السابق رونالدو كومان ولم يشاركوا في المباريات منذ فترة طويلة.

وأكد تشافي أن التجديد للمهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي سيكون أولوية رغم تعدد إصابات اللاعب وغيابه لفترات طويلة منذ وصوله للفريق في 2017، وأشار إلى أن تغيير وضعية اللاعب تمر عبر خطة تدريبية خاصة تقلص مخاطر تعرضه لإصابات، واعتبر أن ديمبيلي من أفضل اللاعبين في مركزه على مستوى العالم، وأشاد بقدراته ورغبته الدائمة في تحقيق الفوز.

وكشف المدرب الإسباني الشاب عن تلقيه عرضا للعمل مساعدا لمدرب منتخب البرازيل تيتي، على أن يقود المنتخب بعد نهاية كأس العالم قطر 2022، ولكنه أكد أنه حلمه الوحيد كان تدريب نادي برشلونة.

ويعود تشافي إلى برشلونة بعد 6 سنوات منذ خوض مباراته الأخيرة مع الفريق عندما فاز على يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 وهو اللقب الأخير للنادي بالمسابقة.

🎙️ تشافي: "أود أن أوجه رسالة خاصة إلى هذا الجمهور العظيم. نحن بحاجة ماسة إلى دعمكم، خاصة في الأوقات العصيبة. النادي يمر بمرحلة صعبة، من الناحية المالية وأيضاً على المستوى الرياضي. نحتاج إلى دعمكم أكثر من أي وقت مضى. يجب أن تكون مصلحة النادي هي شغلنا الشاغل" pic.twitter.com/trDDEOQ20H — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 8, 2021

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري متأخرا بفارق 11 نقطة عن ريال سوسيداد المتصدر وبـ10 نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد.

وستكون أول مباراة لتشافي في منصبه الجديد، من خلال المواجهة أمام إسبانيول في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد فترة التوقف الدولية.