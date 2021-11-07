نيمار ينهي الصيام عن التسجيل وإنجاز لافت لمبابي.. ثنائي النار في سان جيرمان

أنهى النجم البرازيلي نيمار -لاعب باريس سان جيرمان- فترة طويلة من الصيام عن التهديف من اللعب المفتوح في الدوري الفرنسي، وسجل ثنائية قاد بها فريقه للفوز على بوردو 3-2 أمس السبت بالمسابقة.

وتألق نيمار -الذي لم يسجل من اللعب المفتوح منذ مايو/أيار الماضي- في غياب زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وساهم في تعزيز الفريق الباريسي موقعه بصدارة الدوري.

وكان هدفا أمس هما الثالث والرابع لنيمار في الدوري الفرنسي من اللعب المفتوح خلال عام 2021، وقد رفع رصيده بشكل عام إلى 8 أهداف، كما رفع رصيد أهدافه في شباك بوردو إلى 7 أهداف.

وبعد المباراة، أثنى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو -مدرب سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم- على نيمار، وقال "أعتقد أنه قدم مباراة جيدة. أعتقد أن نجاحه في تسجيل ثنائية أيضا هو أمر لافت بشكل عام".

وكذلك سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثالث لسان جيرمان في مباراة أمس، وسجل اللاعبان 23 تمريرة حاسمة لبعضهما البعض في الدوري الفرنسي منذ 2017، وهو ما يزيد بفارق 6 تمريرات حاسمة على ما سجله أي ثنائي آخر في البطولة الفرنسية.

وسجل مبابي هدفا في مباراة أمس وأرسل التمريرتين اللتين أسفرتا عن الهدفين الأخرين، لتكون المرة الثانية خلال 2021 التي يشارك فيها مبابي في تسجيل 3 أهداف خلال مباراة واحدة بالدوري الفرنسي، حيث حقق ذلك أمام مونبلييه في يناير/كانون الثاني الماضي، عندما سجل هدفين وصنع هدفا ثالثا.