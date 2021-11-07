مدرب أستون فيلا ثالث ضحايا مقصلة المدربين في البريميرليغ.. هل حان دور سولشاير؟

أصبح دين سميث مدرب أستون فيلا ثالث مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تتم إقالته هذا الأسبوع بعد إعلان النادي رحيله، اليوم الأحد، عقب الخسارة الخامسة على التوالي في المسابقة.

وتتجه الأنظار نحو سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، كمدرب مرشح للإقالة بسبب كثرة الهزائم أيضا وآخرها خسارته على ملعبه 0-2 أمام جاره مانشستر سيتي.

وقال أستون فيلا في بيان بعد يومين من الهزيمة 1-0 على ملعب ساوثامبتون "أستون فيلا يعلن أن النادي انفصل عن المدرب دين سميث".

وتعاقد فيلا مع سميث في 2018 بعد فترة مع برنتفورد، حيث اكتسب شهرة في تقديم كرة ممتعة وهجومية.

وقاد فيلا للعودة للدوري الممتاز عبر ملحق الصعود في أول مواسمه مع الفريق وحقق حينها رقما قياسيا للنادي بالفوز في 10 مباريات متتالية في نهاية الموسم.

بعدها أسهم سميث، أحد مشجعي فيلا، في بقاء فريقه بدوري الأضواء في الموسم التالي بعد خوض معركة للنجاة من الهبوط.

ولم يحالفه الحظ في الفوز بكأس رابطة الأندية 2020، حيث خسر الفريق 2-1 أمام مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

ومع ذلك، بعد بداية متماسكة للموسم الجاري شهدت الفوز على ملعب مانشستر يونايتد، تراجع فيلا بشكل سيئ ليحتل المركز الـ15 في الدوري بـ10 نقاط من 11 مباراة.

وقال الرئيس التنفيذي لأستون فيلا، كريستيان بيرسلو، "بعد بداية جيدة الموسم الماضي، هذا العام لم نشهد تحسنا مستمرا في النتائج والأداء ومركزنا في الدوري الذي كنا جميعا نبحث عنه. لهذا السبب قررنا إجراء تغيير الآن لإتاحة الوقت لمدرب جديد يمكنه إحداث الفارق".

وأضاف بيرسلو "عندما انضم دين لنا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 كان فريقنا متعثرا حقا في دوري الدرجة الثانية. ونجح على الفور في تغيير الأجواء والأداء، ثم أعاد فيلا في النهاية للدوري الممتاز خلال نفس الموسم وهو إنجاز نادر".

ويأتي ذلك بعد قرار نوريتش سيتي متذيل الترتيب بإنهاء فترة مدربه دانييل فاركه البالغ مدتها 4 أعوام ونصف العام أمس السبت بعد ساعات من الفوز على برنتفورد في أول انتصار بالموسم.

وفي الأسبوع الماضي انفضل توتنهام عن نونو إسبريتو سانتو الذي قاد الفريق في 10 مباريات بالدوري فقط.

كما فقد مدربان آخران في دوري الأضواء، ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد وتشيسكو مونيوز مدرب واتفورد، منصبيهما منذ بداية الموسم.