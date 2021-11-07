مدافعون بثوب مهاجمين.. تسجيل وصناعة الأهداف

في كرة القدم العصرية -أو ما يعرف بالكرة الشاملة"- لم يعد هناك مدافعون، ولاعبو خط وسط، ومهاجمون وحتى حارس مرمى، فعلى الكل تأدية جميع الأدوار فوق أرضية الملعب.

فالحارس بات مدافعا وممررا وصانعا للأهداف، والمدافعون يسجلون الأهداف ويصنعون أخرى، فيما يُطلب من المهاجمين أداء أدوار دفاعية.

وكان المدافعون -الذين قدموا أداء استثنائيا هذا الموسم- هم الأبرز في الدوريات الخمس الكبرى: