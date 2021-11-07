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كرة قدم

مدافعون بثوب مهاجمين.. تسجيل وصناعة الأهداف

NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND - OCTOBER 30: Reece James of Chelsea celebrates with team mate Ben Chilwell during the Premier League match between Newcastle United and Chelsea at St. James Park on October 30, 2021 in Newcastle upon Tyne, England. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)
جيمس (يسار) وتشيلول مدافعا تشلسي ضمن قائمة "المدافعين الهدافين" (غيتي)
7/11/2021-|آخر تحديث: 7/11/202112:44 PM (مكة المكرمة)

في كرة القدم العصرية -أو ما يعرف بالكرة الشاملة"- لم يعد هناك مدافعون، ولاعبو خط وسط، ومهاجمون وحتى حارس مرمى، فعلى الكل تأدية جميع الأدوار فوق أرضية الملعب.

فالحارس بات مدافعا وممررا وصانعا للأهداف، والمدافعون يسجلون الأهداف ويصنعون أخرى، فيما يُطلب من المهاجمين أداء أدوار دفاعية.

وكان المدافعون -الذين قدموا أداء استثنائيا هذا الموسم- هم الأبرز في الدوريات الخمس الكبرى:

  • الإنجليزي ريس جيمز (تشلسي): سجل 4 أهداف وصنع مثلها.
  • البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي): سجل هدفين وصنع 5 أهداف أخرى.
  • الإنجليزي ألكسندر ترانت أرنولد (ليفربول): صنع 6 أهداف.
  • الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ): صنع 5 أهداف.
  • الإسباني جوردي ألبا (برشلونة): صنع 5 أهداف.
  • الفرنسي دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ): صنع 4 أهداف.
  • الأميركي سيرجينو ديست (برشلونة): صنع 3 أهداف.
  • الإنجليزي بن تشيلول (تشلسي): صنع 3 أهداف.
المصدر : مواقع إلكترونية

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