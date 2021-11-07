تأهلُ ليفربول إلى ثمن نهائي دوري الأبطال وفوز مانشستر سيتي العريض على كلوب بروج، لم يخطفا الأضواء من تألق البرتغالي جواو كانسيلو ظهير “السيتيزنز” والإنجليزي ألكسندر ترانت-أرنولد ظهير “الليفر”.
مدافعون بثوب مهاجمين.. تسجيل وصناعة الأهداف
7/11/2021-|آخر تحديث: 7/11/202112:44 PM (مكة المكرمة)
في كرة القدم العصرية -أو ما يعرف بالكرة الشاملة"- لم يعد هناك مدافعون، ولاعبو خط وسط، ومهاجمون وحتى حارس مرمى، فعلى الكل تأدية جميع الأدوار فوق أرضية الملعب.
فالحارس بات مدافعا وممررا وصانعا للأهداف، والمدافعون يسجلون الأهداف ويصنعون أخرى، فيما يُطلب من المهاجمين أداء أدوار دفاعية.
وكان المدافعون -الذين قدموا أداء استثنائيا هذا الموسم- هم الأبرز في الدوريات الخمس الكبرى:
- الإنجليزي ريس جيمز (تشلسي): سجل 4 أهداف وصنع مثلها.
- البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي): سجل هدفين وصنع 5 أهداف أخرى.
- الإنجليزي ألكسندر ترانت أرنولد (ليفربول): صنع 6 أهداف.
- الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ): صنع 5 أهداف.
- الإسباني جوردي ألبا (برشلونة): صنع 5 أهداف.
- الفرنسي دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ): صنع 4 أهداف.
- الأميركي سيرجينو ديست (برشلونة): صنع 3 أهداف.
- الإنجليزي بن تشيلول (تشلسي): صنع 3 أهداف.
المصدر : مواقع إلكترونية