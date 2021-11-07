مانشستر سيتي دمر مان يونايتد نتيجةً وأداء وأرقاما

اتّشاح مدينة مانشستر باللون الأزرق بعد فوز مانشستر سيتي على غريمه "اليونايتد" في ديربي المدينة في البريميرليغ بهدفين دون رد، لم يكن الصدمة الوحيدة لجماهير "المانيو".

فأرقام المباراة تؤكد أن فريق غوارديولا دمّر أبناء سولشاير على كافة المستويات.

فالـ"سيتيزنز" استحوذ على الكرة بنسبة 71% مقابل 29% للـ"شياطين الحمر"، كما سدد الأول 13 مرة نحو المرمى منها 4 بين الخشبات الثلاث، في مقابل 3 تسديدات لرفاق كريستيانو رونالدو، بينها واحدة فقط سددها رونالدو نفسه بين الخشبات الثلاث.

كما استحصل الفريق "السماوي" على 9 ركنيات مقابل ركنية واحدة فقط للفريق الأحمر.

والرقم الكارثي يتمثل في أن لاعبي مانشستر يونايتد لم يلمسوا الكرة إلا 4 مرات داخل منطقة جزاء السيتي، وهذا أقل عدد من اللمسات مسجل في الدوري الممتاز منذ موسم 2008-2009.