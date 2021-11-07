ألحق ويستهام يونايتد بليفربول أول خسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 3-2 على ضيفه اليوم الأحد.

وأنهى انتصار ويستهام المتألق مسيرة ليفربول الخالية من الهزائم الممتدة منذ 25 مباراة في كافة المسابقات ليتقدم على فريق المدرب يورغن كلوب في ترتيب الدوري ويحتل المركز الثالث.

ويستهام استغل أخطاء ليفربول

وأخطأ الحارس البرازيلي أليسون بيكر، وفشل في الإمساك بالكرة بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية لتسكن شباكه في الدقيقة الرابعة.

لكن ترينت ألكسندر-أرنولد أدرك التعادل للضيوف بتسديدة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة 41.

وأعاد الإسباني بابلو فورنالس التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 67 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة بينية من جارود بوين.

وجعل كيرت زوما النتيجة 3-1 لويستهام بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 74.

وقلص البديل ديفوك أوريغي الفارق لليفربول بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء قبل 7 دقائق على النهاية.

وتقدم ويستهام إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، في حين تراجع ليفربول إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة.