Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

ويستهام يُلحق بليفربول أول خسارة في البريميرليغ هذا الموسم

Premier League - West Ham United v Liverpool
الهزيمة تظهر على وجوه لاعبي ليفربول (رويترز)
7/11/2021-|آخر تحديث: 7/11/202109:59 PM (مكة المكرمة)

ألحق ويستهام يونايتد بليفربول أول خسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 3-2 على ضيفه اليوم الأحد.

وأنهى انتصار ويستهام المتألق مسيرة ليفربول الخالية من الهزائم الممتدة منذ 25 مباراة في كافة المسابقات ليتقدم على فريق المدرب يورغن كلوب في ترتيب الدوري ويحتل المركز الثالث.

ويستهام استغل أخطاء ليفربول

وأخطأ الحارس البرازيلي أليسون بيكر، وفشل في الإمساك بالكرة بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية لتسكن شباكه في الدقيقة الرابعة.

لكن ترينت ألكسندر-أرنولد أدرك التعادل للضيوف بتسديدة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة 41.

وأعاد الإسباني بابلو فورنالس التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 67 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة بينية من جارود بوين.

وجعل كيرت زوما النتيجة 3-1 لويستهام بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 74.

وقلص البديل ديفوك أوريغي الفارق لليفربول بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء قبل 7 دقائق على النهاية.

وتقدم ويستهام إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، في حين تراجع ليفربول إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

المصدر : رويترز
المزيد من كرة قدم

سان جيرمان غير سعيد من استدعاء ميسي للأرجنتين.. كيف ينضم لاعب مصاب لمنتخب بلاده؟

Argentina v Peru - FIFA World Cup 2022 Qatar Qualifier

كلوب يكشف سبب خسارة ليفربول.. هل ظلم الحكم رفقاء صلاح؟

Premier League - West Ham United v Liverpool

شاهد.. تعادل إنتر وميلان في قمة مثيرة لديربي الغضب

Serie A - AC Milan v Inter Milan

بالفيديو- “ريمونتادا” جديدة بالدوري الإسباني والضحية أتلتيكو مدريد

LaLiga - Valencia v Atletico Madrid
الأكثر قراءة

إثيوبيا: 3 أسئلة لفهم التصعيد الحالي للصراع

لصحة الكبد ونوم هادئ.. لا تتخل عن هذه الأطعمة في وجبة العشاء

أين يقع أبرد مكان على وجه الأرض؟ وما اسم أعلى شلال في العالم؟

Said سعيد - بحيرة الجليد الأزرق – القطب الجنوبي – بيكساباي – متاح الاستخدام - علماء يحذرون من انهيار الغطاء الجليدي غربي القطب الجنوبي

الجيش العراقي يعلن تحديد منطقة انطلاق المسيرات.. الكاظمي: نعرف من ارتكبوا محاولة الاغتيال وسنلاحقهم