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كرة قدم

فنيتسيا ينتفض ويصعق روما بفوز مثير يعمق جراح مورينيو

Venezia FC v AS Roma - Serie A
أوكريكي يحتفل بعد تسجيله هدف الفوز لفنيتسيا (غيتي)
7/11/2021-|آخر تحديث: 7/11/202106:34 PM (مكة المكرمة)

استمر تعثر روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بخسارته 3-2 أمام مضيفه فنيتسيا المتعثر الذي تعافى من تأخره في الشوط الأول بانتفاضة مذهلة بعد الاستراحة اليوم الأحد.

ويعاني فريق المدرب جوزيه مورينيو، من كبوة طويلة حيث فاز مرة واحدة في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات وخرج من المربع الذهبي بعدما حصد 4 نقاط من آخر 5 مباريات في الدوري.

وتقدم فنيتسيا بعد 3 دقائق بتسديدة ماتيا كالدارا المباشرة لكن روما فرض سيطرته في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وأحرز هدفين عبر إلدور شومورودوف وتامي أبراهام.

وانتفض صاحب الأرض وأدرك ماتيا أرامو التعادل من ركلة جزاء ثم أضاف ديفيد أوكريكي الهدف الثالث، ليقفز فريق المدرب باولو زانيتي إلى المركز الـ14 وله 12 نقطة.

ويحتل روما المركز الخامس برصيد 19 نقطة متأخرا بـ3 نقاط عن أتلانتا وربما يتراجع إلى المركز السادس لو تغلب غريمه لاتسيو على ضيفه سالرنيتانا متذيل الترتيب في وقت لاحق من اليوم.

المصدر : رويترز
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