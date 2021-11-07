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"ريمونتادا" جديدة بالدوري الإسباني بعد برشلونة والضحية أتلتيكو مدريد

LaLiga - Valencia v Atletico Madrid
دورو يسجل الهدف الثاني وسط دفاع أتلتيكو (رويترز)
7/11/2021-|آخر تحديث: 7/11/202110:01 PM (مكة المكرمة)

أحرز أنطوان غريزمان هدفا فرديا مذهلا أمام فالنسيا لكن حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم فرّط في تقدمه بفارق هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 3-3 اليوم الأحد.

وكان فالنسيا متأخرا 3-1 عندما أضاف الحكم 7 دقائق، لكن هوغو دورو هز الشباك مرتين في اللحظات الأخيرة لينتزع نقطة لأصحاب الأرض أمام جماهيره المتحمسة.

ووضع لويس سواريز أتلتيكو في المقدمة في الدقيقة 35، لكن فالنسيا عادل النتيجة بعد 5 دقائق من الشوط الثاني بفضل هدف عكسي سجله ستيفان سافيتش بالخطأ في مرماه.

وأعاد غريزمان التقدم لأتلتيكو في الدقيقة 58 بتسديدة رائعة في الزاوية العليا للمرمى من خارج منطقة الجزاء؛ بعد انطلاقة جريئة من نصف ملعب فريقه، في أفضل لمحة مهارية بلا شك للمهاجم الفرنسي منذ عودته للنادي في سبتمبر/أيلول.

وبدا أن شيمه فرساليكو حسم النقاط الثلاث لمصلحة أتلتيكو بهدف من مدى قريب بعد دقيقتين، وأُلغي الهدف في البداية لكنه احتسب بعد مراجعة من حكم الفيديو.

لكن الحياة دبّت في فالنسيا في نهاية المباراة، وقلص الفارق عندما انزلق البديل دورو ليقابل تمريرة خوسيه جايا العرضية في الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وأدرك دورو التعادل بعد ذلك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بضربة رأس إثر ركلة ركنية، ليزيد من متاعب أتلتيكو بعد خسارته بسهولة 2-0 أمام ليفربول يوم الأربعاء الماضي لتصبح آماله في التأهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا معلقة بخيط رفيع.

وكان بوسع أتلتيكو التقدم إلى المركز الثاني في الترتيب إذا انتصر لكنه يحتل الآن المركز الرابع برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر بعد 12 مباراة، أما فالنسيا فقفز إلى المركز العاشر ولديه 17 نقطة.

المصدر : رويترز
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