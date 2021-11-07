ثلاثية نيمار ومبابي تقود باريس سان جيرمان لفوز صعب على بوردو

أعاد باريس سان جيرمان مضيفه بوردو إلى دوامة النتائج السلبية بالفوز الصعب 3-2 عليه السبت في الجولة 13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي شهدت اليوم أيضا تعادل ليل مع آنجيه 1-1.

وعزز سان جيرمان صدارته جدول المسابقة، رافعا رصيده إلى 34 نقطة بفارق 10 نقاط أمام نيس ولنس، وتجمد رصيد بوردو عند 12 نقطة في المركز 16.

نيمار ومبابي يسجلان ثلاثية

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما البرازيلي نيمار في الدقيقتين 26 و43.

وفي الشوط الثاني، أضاف كيليان مبابي الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 63 في حين سجل ألبرت إليس ومباي نيانغ هدفي بوردو في الدقيقتين 78 و90.

تعادل ليل

وأهدر ليل فوزا كان في متناوله، واستسلم للتعادل 1-1 مع آنجيه، ورفع ليل رصيده إلى 16 نقطة في المركز 12، مقابل 18 نقطة لآنجيه في المركز السابع بعدما حقق كل منهما اليوم التعادل الثاني له مقابل هزيمتين في آخر 4 مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى ليل الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله تياجو ديجالو في الدقيقة 27، وتعادل آنجيه في الشوط الثاني بهدف سجله عز الدين أوناهي في الدقيقة 83.

وشهدت الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد أمادو أونانا لاعب ليل.