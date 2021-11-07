انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه رايو فايكانو 2-1 السبت في الجولة 12 من الليغا.

وتقدم الريال بهدف سجله توني كروس بتسديدة صاروخية في الدقيقة 14، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يسجل رايو فايكانو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 76 عن طريق راداميل فالكاو.

"ريال مدريد" يواصل تألقه و يتصدر ترتيب #LaLigaSantander مؤقتاً.🔝🤍👏 شاهد ملخص و جميع أهداف المباراة 📺🤗#RealMadridRayo 2-1 pic.twitter.com/36fwmJqlia — LaLiga (@LaLigaArab) November 6, 2021

وكاد فينيسيوس جونيور يضيف الهدف الثالث لريال مدريد عندما مر بمهارة فائقة مراوغا دفاع فايكانو، لكنه أنهى الهجمة بتصويبة ضعيفة تصدى لها المدافع.

ورفع الريال رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة ريال سوسيداد وأوساسونا غدا الأحد، وتوقف رصيد فايكانو عند 20 نقطة في المركز السادس.

وابتعد بنزيمة في صدارة الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 10 أهداف، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه زميله فينيسيوس، ودي طوماس لاعب إسبانيول.

وهذا هو الفوز الثامن للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 3، في حين أصبحت هذه الخسارة الخامسة لفايكانو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين.