ريال مدريد ينتزع صدارة الدوري الإسباني وبنزيمة يحلق بصدارة الهدافين
انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه رايو فايكانو 2-1 السبت في الجولة 12 من الليغا.
وتقدم الريال بهدف سجله توني كروس بتسديدة صاروخية في الدقيقة 14، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يسجل رايو فايكانو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 76 عن طريق راداميل فالكاو.
"ريال مدريد" يواصل تألقه و يتصدر ترتيب #LaLigaSantander مؤقتاً.🔝🤍👏
شاهد ملخص و جميع أهداف المباراة 📺🤗#RealMadridRayo 2-1 pic.twitter.com/36fwmJqlia
— LaLiga (@LaLigaArab) November 6, 2021
وكاد فينيسيوس جونيور يضيف الهدف الثالث لريال مدريد عندما مر بمهارة فائقة مراوغا دفاع فايكانو، لكنه أنهى الهجمة بتصويبة ضعيفة تصدى لها المدافع.
🤯 نهاية غير سعيدة لمهارة فينيسيوس الرائعة#ريال_مدريد_رايو_فاليكانو | #الدوري_الاسباني #LaLigaSantander pic.twitter.com/FHRJstvzme
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 6, 2021
ورفع الريال رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة ريال سوسيداد وأوساسونا غدا الأحد، وتوقف رصيد فايكانو عند 20 نقطة في المركز السادس.
وابتعد بنزيمة في صدارة الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 10 أهداف، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه زميله فينيسيوس، ودي طوماس لاعب إسبانيول.
وهذا هو الفوز الثامن للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 3، في حين أصبحت هذه الخسارة الخامسة لفايكانو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين.
⚪️ قذيفة صاروخية من كروس تهز شباك فاليكانو 💥#ريال_مدريد #ريال_مدريد_رايو_فاليكانو pic.twitter.com/7UYApNiLQi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 6, 2021