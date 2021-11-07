ربما لا تكون النتيجة ثقيلة، لكن كل شيء آخر في فوز مانشستر سيتي 2-0 على مانشستر يونايتد -بمباراة قمة في “أولد ترافورد” أمس السبت- يمثل إعلانا صارخا على تفوق فريق المدرب بيب غوارديولا.
دي خيا ورد فعله الغاضب على خسارة مانشستر يونايتد القاسية.. فيديو يوثق اللحظة
7/11/2021
قدم الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد أداء خرافيا في مواجهة غريمه مانشستر سيتي، لكنه لم يستطع منع خسارته بهدفين دون رد.
ففي الشوط الأول الذي انتهى بتقدم "السيتيزنز" بهدفين دون رد (وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة) تصدى لكرات خطيرة وأنقذ مرماه من أهداف محققة.
غير أن دي خيا يتحمل جزءا كبيرا من الهدف الثاني الذي سجله البرتغالي برناردو سيلفا، وهذا ما أكده دي خيا نفسه الذي عبر عن غضبه بالصراخ.
ولم يكتفِ الدولي الإسباني بالغضب والصراخ ولكنه ضرب الممر الذي يدخل عبره اللاعبون إلى غرف الملابس.
🚨⚽️ | NEW: David De Gea:
— Football For All (@FootballlForAll) November 6, 2021
وبعدها نشر دي خيا صورة له على حسابه الرسمي في إنستغرام وعلق عليها "أشعر بالألم".
المصدر : مواقع إلكترونية