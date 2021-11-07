Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

دي خيا ورد فعله الغاضب على خسارة مانشستر يونايتد القاسية.. فيديو يوثق اللحظة

Manchester United v Manchester City - Premier League
دي خيا يتحمل جزءا من المسؤولية عن الهدف الثاني الذي سجله برناردو سيلفا (رويترز)
7/11/2021

قدم الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد أداء خرافيا في مواجهة غريمه مانشستر سيتي، لكنه لم يستطع منع خسارته بهدفين دون رد.

ففي الشوط الأول الذي انتهى بتقدم "السيتيزنز" بهدفين دون رد (وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة) تصدى لكرات خطيرة وأنقذ مرماه من أهداف محققة.

غير أن دي خيا يتحمل جزءا كبيرا من الهدف الثاني الذي سجله البرتغالي برناردو سيلفا، وهذا ما أكده دي خيا نفسه الذي عبر عن غضبه بالصراخ.

ولم يكتفِ الدولي الإسباني بالغضب والصراخ ولكنه ضرب الممر الذي يدخل عبره اللاعبون إلى غرف الملابس.

وبعدها نشر دي خيا صورة له على حسابه الرسمي في إنستغرام وعلق عليها "أشعر بالألم".

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

سان جيرمان غير سعيد من استدعاء ميسي للأرجنتين.. كيف ينضم لاعب مصاب لمنتخب بلاده؟

Argentina v Peru - FIFA World Cup 2022 Qatar Qualifier

كلوب يكشف سبب خسارة ليفربول.. هل ظلم الحكم رفقاء صلاح؟

Premier League - West Ham United v Liverpool

شاهد.. تعادل إنتر وميلان في قمة مثيرة لديربي الغضب

Serie A - AC Milan v Inter Milan

بعد 25 مباراة دون هزيمة.. ويستهام يُلحق بليفربول أول خسارة هذا الموسم

Premier League - West Ham United v Liverpool
الأكثر قراءة

إثيوبيا: 3 أسئلة لفهم التصعيد الحالي للصراع

لصحة الكبد ونوم هادئ.. لا تتخل عن هذه الأطعمة في وجبة العشاء

أين يقع أبرد مكان على وجه الأرض؟ وما اسم أعلى شلال في العالم؟

Said سعيد - بحيرة الجليد الأزرق – القطب الجنوبي – بيكساباي – متاح الاستخدام - علماء يحذرون من انهيار الغطاء الجليدي غربي القطب الجنوبي

الجيش العراقي يعلن تحديد منطقة انطلاق المسيرات.. الكاظمي: نعرف من ارتكبوا محاولة الاغتيال وسنلاحقهم