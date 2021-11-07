وجّه لاعب وسط برشلونة فرينكي دي يونغ انتقادات حادة إلى فريقه، الذي فرط في تقدمه بـ3 أهداف في الشوط الأول ليتعادل 3-3 خارج ملعبه مع سيلتا فيغو في الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

وقدّم برشلونة واحدا من أفضل عروضه في موسمه المتعثر خلال الشوط الأول، وتقدم 3-صفر قبل الاستراحة بفضل أهداف أنسو فاتي وسيرجيو بوسكيتس وممفيس ديباي.

انهيار برشلونة

لكن أداءه الجيد في الشوط الأول اختفى بعد انهياره في الشوط الثاني، وكلل هدف من نوليتو وهدفان من إياجو أسباس -أحدهما هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع- انتفاضة مذهلة من سيلتا لتزداد متاعب برشلونة في اليوم الذي أعلن فيه تعيين نجمه السابق تشافي هرنانديز مدربا بداية من الاثنين القادم.

وأبلغ الهولندي دي يونغ الصحفيين "أعتقد أننا نسينا اللعب في الشوط الثاني وكنا سلبيين للغاية وافتقرنا إلى الشخصية. هذه المباراة كانت مهمة للغاية بالنسبة لنا لنتقدم قليلا في الجدول والنتيجة ضربة كبيرة جدا لنا".

تولي تشافي

ويتبقى أمام تشافي أسبوعان لإعداد فريقه لمباراته الأولى أمام الجار إسبانيول، بعد أن وضع حدا لمسيرة امتدت 6 سنوات لاعبا ومدربا مع السد القطري ليعود إلى برشلونة، حيث خاض مع النادي الكتالوني 767 مباراة، وفاز بـ8 ألقاب في الدوري الإسباني بالإضافة إلى 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف دي يونغ "سنرى كيف تسير الأمور، الجماهير متحمسة للغاية وسيبذل اللاعبون جهدا كبيرا".

11 إصابة في برشلونة

وفضلا عن هذه النتيجة المخيبة التي تركت برشلونة من دون أي فوز في 4 مباريات، فقَد الفريق الكتالوني إيريك غارسيا وفاتي ونيكو بسبب الإصابة، ليرتفع عدد المصابين إلى 11.

وقال دي يونغ "إنه أمر غريب للغاية وسيكون من الجيد معرفة السبب والتأكد من عدم حدوثه مجددا. لدينا كثير من المشاكل مع الإصابات، ورغم أن هذا ليس عذرا، فإنه مهم جدا للمستقبل".