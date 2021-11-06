هدف كوادرادو في اللحظات الأخيرة ينهي تعثر يوفنتوس بالفوز على فيورنتينا

أحرز خوان كوادرادو هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع منح به يوفنتوس الفوز 1-0 على 10 لاعبين من فيورنتينا في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت؛ ليضع النادي حدا لـ3 مباريات مرّت من دون انتصارات في الكالتشيو.

ووضع اللاعب الكولومبي البديل الكرة في شباك الحارس بييترو تيراتشيانو عند القائم القريب بتسديدة قوية في اللحظات الأخيرة لينتزع الفوز، رغم أداء سيئ قدّمه يوفنتوس الذي لم يسدد أي كرة داخل إطار المرمى حتى الدقيقة 86.

ودبّت الحياة في يوفنتوس بعد طرد نيكولا ميلنكوفيتش مدافع فيورنتينا في الدقيقة 73، وسدد فيدريكو كييزا فوق العارضة، وأُلغي هدف سجله ألفارو موراتا بداعي التسلل قبل أن يهز كوادرادو الشباك.

وبهذه النتيجة يحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 18 نقطة متساويا مع فيورنتينا.