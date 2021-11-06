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نابولي يخصص قميصا لتكريم مارادونا في ذكراه الأولى

Football legend Argentinian Diego Maradona kisses a SSC Napoli number 10 jersey during a press conference on February 26, 2013 in Naples. Maradona, who rarely stepped foot in Italy since leaving under a cloud in the 1990s amid claims of collusion with mafia dons and a positive drugs test for cocaine, asked for "justice" in his dispute with Italian tax authorities on an emotional trip to Naples -- the scene of some of his greatest career successes. AFP PHOTO / CARLO HERMANN
نابولي خصص قميصا تكريما للأسطورة الأرجنتيني (الفرنسية)
6/11/2021

أعلن نادي نابولي الإيطالي عن قميص خاص سيرتديه اللاعبون خلال مباريات شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بالدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، وذلك تكريما للأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا في ذكرى وفاته الأولى.

وقال النادي في بيان له عبر موقعه الرسمي "سيحيي نابولي ذكرى وفاة مارادونا بقميص احتفالي، سيرتديه اللاعبون في مباريات النادي الثلاث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في نوفمبر ضد فيرونا وإنتر ولاتسيو".

وأوضح البيان أنه بعد مرور عام على وفاة الأسطورة، سيكرم النادي الإيطالي مارادونا، باعتباره شخصية رمزية في عصره وأيقونة كرة القدم العالمية بلا منازع، من خلال ارتداء قميص مصمم خصيصا باسم "مارادونا غيم".

وبحسب الصورة التي نشرها النادي رفقة البيان، فإن القميص يتميز بصورة لمارادونا مركبة على بصمة كبيرة، وهو الأمر الذي يمثل رغبة النادي في نقل إرث البطل الأرجنتيني إلى الأجيال الشابة في المدينة.

وأشار البيان إلى أن القميص الجديد سيكون متاحا بـ 3 ألوان مختلفة، حيث سيتم إنتاج 1926 قطعة من كل لون، وهو رقم السنة التي تأسس فيها النادي الإيطالي. وستتوفر القمصان للبيع عبر متجر النادي، بالإضافة إلى عدد من الموزعين بدءا من يوم غد الأحد، وسيذهب جزء من عائدات المبيعات إلى جمعيات خيرية.

وسجل مارادونا 115 هدفا في 257 مباراة مع نابولي بين عامي 1984 و1991.

المصدر : وكالة سند

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