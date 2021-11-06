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مانشستر سيتي يكتفي بثنائية بمرمى اليونايتد ويزيد الضغوط على سولشاير

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - November 6, 2021 Manchester City's Bernardo Silva celebrates scoring their second goal with Phil Foden and Kyle Walker REUTERS/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.
مانشستر يونايتد تلقى الخسارة الرابعة في هذا الموسم (رويترز)
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202106:04 PM (مكة المكرمة)

اكتفى مانشستر سيتي بثنائية في مرمى جاره وغريمه مانشستر يونايتد، وارتقى مؤقتا إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلف تشلسي المتصدر.

وضمن منافسات المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي، وجه مانشستر سيتي اليوم السبت صفعة جديدة لجاره يونايتد، وضاعف من الضغوط الواقعة على مدرب الشياطين الحمر أولي غونار سولشاير؛ حيث مني الفريق بالهزيمة الرابعة له مقابل تعادل واحد وفوز وحيد في آخر 6 مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 17 نقطة في المركز الخامس ليبتعد خطوة جديدة عن صراع مراكز المقدمة.

واستعاد مانشستر سيتي اتزانه سريعا في المسابقة بعد الهزيمة المفاجئة أمام كريستال بالاس في المرحلة السابقة، وعاد الفريق لمزاحمة تشلسي وليفربول؛ حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة، وتقدم للمركز الثاني بجدول المسابقة بفارق نقطتين خلف تشلسي ونقطة واحدة أمام ليفربول انتظارا لما ستسفر عنه باقي مباريات المرحلة.

وترجم مانشستر سيتي تفوقه التام ونسبة استحواذه على الكرة في الشوط الأول -التي بلغت أكثر من 68%- إلى هدفين نظيفين جاء الأول عبر النيران الصديقة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيريك بايلي لاعب مانشستر يونايتد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة، ثم سجل برناردو سيلفا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، واصل مانشستر سيتي تفوقه وباءت محاولات يونايتد لتعديل النتيجة بالفشل، وبذلك انتهى اللقاء بالفوز الثمين لمانشستر سيتي.

المصدر : وكالات

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