مانشستر سيتي يكتفي بثنائية بمرمى اليونايتد ويزيد الضغوط على سولشاير

اكتفى مانشستر سيتي بثنائية في مرمى جاره وغريمه مانشستر يونايتد، وارتقى مؤقتا إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلف تشلسي المتصدر.

وضمن منافسات المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي، وجه مانشستر سيتي اليوم السبت صفعة جديدة لجاره يونايتد، وضاعف من الضغوط الواقعة على مدرب الشياطين الحمر أولي غونار سولشاير؛ حيث مني الفريق بالهزيمة الرابعة له مقابل تعادل واحد وفوز وحيد في آخر 6 مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 17 نقطة في المركز الخامس ليبتعد خطوة جديدة عن صراع مراكز المقدمة.

واستعاد مانشستر سيتي اتزانه سريعا في المسابقة بعد الهزيمة المفاجئة أمام كريستال بالاس في المرحلة السابقة، وعاد الفريق لمزاحمة تشلسي وليفربول؛ حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة، وتقدم للمركز الثاني بجدول المسابقة بفارق نقطتين خلف تشلسي ونقطة واحدة أمام ليفربول انتظارا لما ستسفر عنه باقي مباريات المرحلة.

وترجم مانشستر سيتي تفوقه التام ونسبة استحواذه على الكرة في الشوط الأول -التي بلغت أكثر من 68%- إلى هدفين نظيفين جاء الأول عبر النيران الصديقة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيريك بايلي لاعب مانشستر يونايتد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة، ثم سجل برناردو سيلفا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، واصل مانشستر سيتي تفوقه وباءت محاولات يونايتد لتعديل النتيجة بالفشل، وبذلك انتهى اللقاء بالفوز الثمين لمانشستر سيتي.