بلماضي يعلن تشكيلة الجزائر للمواجهتين الحاسمتين بتصفيات مونديال قطر 2022

‬كشف اليوم السبت الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن قائمة مكوّنة من 25 لاعبا اختارهم مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي استعدادا للمعسكر التدريبي للفريق قبل مواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو في 12 و16 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويتصدّر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن بوركينا فاسو المنافس القوي للخضر على بطاقة الدور الحاسم لتصفيات المونديال.

وشهدت القائمة عودة الحارس مصطفى زغبة الغائب عن منتخب الجزائر منذ 3 سنوات بعد تألقه اللافت مع فريقه ضمك السعودي.

كما عاد إلى التشكيلة آدم وناس نجم نابولي بعد تعافيه من الإصابة، ولاعب الاتفاق السعودي أيوب عبد اللاوي الذي سيعوض غياب محمد سليم فارس لاعب جنوة الإيطالي المصاب.

وشهدت التشكيلة الجديدة أيضا عودة المدافع مهدي تاهرات المحترف في صفوف الغرافة القطري.

وجاءت القائمة الجديدة للمنتخب الجزائري كالآتي:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي، ألكسندر أوكيدجة، مصطفى زغبة.

الدفاع: مهدي تاهرات، أيوب عبد اللاوي، يوسف عطال، جمال الدين بن العمري، عيسى ماندي، محمد توبة، عبد القادر بدران، رضا حلايمية، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، آدم زرقان، رامز زروقي، سفيان فغولي، هاريس بلقبلة، فريد بولاية.

الهجوم: إسلام سليماني، سعيد بن رحمة، بغداد بونجاح، رياض محرز، آدم وناس، يوسف بلايلي، محمد الأمين عمورة.