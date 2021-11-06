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ليفاندوفسكي يسجل هدفه الـ60 ويقود بايرن لإنهاء سجل فرايبورغ الخالي من الهزيمة

Bundesliga - Bayern Munich v SC Freiburg
ليفاندوفسكي (وسط) يحتفل بهدفه الـ60 (رويترز)
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202108:00 PM (مكة المكرمة)

أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه الـ60 في عام 2021 ليقود بايرن ميونخ حامل اللقب إلى الفوز 2-1 على ضيفه فرايبورغ اليوم السبت، وإنهاء سجل منافسه الخالي من الهزيمة في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم.

وأهدر ليروي ساني ونيكلاس زوله فرصتين مبكرتين لبايرن الذي تقدم في الدقيقة 30 عبر ليون جوريتسكا بعد تمريرة من توماس مولر لدى فقدان فرايبورغ الكرة عند حدود منطقة الجزاء.

وتراجع الفريق الضيف للدفاع في الشوط الثاني وامتص ضغط بايرن، ورغم ذلك كادت شباكه أن تهتز للمرة الثانية لكن تسديدة جوريتسكا المنخفضة ارتدّت من القائم بعد تمريرة من ساني.

وحرم فرايبورغ جوريتسكا من فرصة أخرى لكن ليفاندوفسكي أضاف الهدف الثاني قبل ربع ساعة من النهاية من مدى قريب، بعد مجهود فردي من ألفونسو ديفيز في الناحية اليسرى.

وقلّص يانيك هابرر الفارق لفرايبورغ في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن بايرن صمد ليحقق الفوز.

ويتصدر بايرن المسابقة برصيد 28 نقطة من 11 مباراة متقدما بـ4 نقاط على بروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على لايبزيغ في وقت لاحق من اليوم.

ويأتي فرايبورغ في المركز الثالث بـ22 نقطة.

المصدر : رويترز
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