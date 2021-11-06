Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

هل ليونيل ميسي مصاب بالتوحد؟

epa01743883 Barcelona forward Lionel Messi (R) celebrates with his coach Josep Guardiola (L)
غوارديولا اضطر إلى تنازل استثنائي من أجل إرضاء ميسي (الأوروبية)
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202101:35 PM (مكة المكرمة)

هل ليونيل ميسي مصاب بالتوحد؟ وهل كان يحظى بمعاملة خاصة أجبرت مدربه السابق بيب غوارديولا على تنازل استثنائي؟ وكيف لجأ النجم الأرجنتيني إلى تعمد الإصابة من أجل خوض مباراة؟

هذه الأسئلة وأخرى أجاب عنها وثائقي جديد حول سيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بثته قناة "آر إم سي" (RMC) الفرنسية أمس الجمعة.

وعاد الوثائقي إلى قضية معاناة ميسي من اضطراب التوحد التي أثارها المهاجم البرازيلي السابق روماريو، الذي غرد -على موقع تويتر عام 2013- بأن ميسي يعاني متلازمة أسبرجر، وهو شكل من أشكال التوحد الذي يدفع إلى التركيز بشكل أفضل من الآخرين.

ولم يكن التصريح بدافع الهجوم على ميسي أو انتقاده، لأن المهاجم البرازيلي السابق والد فتاة تعاني من متلازمة داون، حيث أكد في تصريحه أن "نيوتن وأينشتاين كانا مصابين بالتوحد أيضا إلى حد ما"، وأضاف "على غرارهما، أتمنى أن يتفوق ميسي على نفسه كل يوم، ويستمر في العطاء ومنحنا كرة القدم الجميلة هذه".

وقدم صحفي برازيلي -في ذلك الوقت- تفسير روماريو نفسه، وأكد أن ميسي تم تشخيصه بمتلازمة أسبرجر في سن الثامنة، وهو ما دفع المقربين من ميسي إلى التحرك ومطالبة طبيب الطفولة للنجم الأرجنتيني بالرد والإدلاء بشهادته، وهددت برفع دعوى قضائية على روماريو.

وقال المختص النفسي فلورنت ليجيندر -في الوثائقي- إن بعض الأعراض المرتبطة بمتلازمة أسبرجر قد تكون مشابهة لما يظهر عند ميسي، ولكنه أكد أنه من المستحيل تحديد إذا ما كان ليونيل ميسي يعاني من المتلازمة أم لا، لأن الأمر يتطلب تحليلا طبيا كاملا، خاصة وأن محاولة البعض تأكيد أن ميسي مصاب بالتوحد يمكن أن يكون "مجرد تبسيط لمحاولة شرح عبقرية لا نفهم آلياتها. فنحن نريد دائما شرح ما لا يمكن تفسيره".

ميسي وغوارديولا

من جانب آخر، تطرق الوثائقي إلى جانب آخر من شخصية ميسي، إذ أكد بعض المقربين منه أنه كان في مرحلته الأولى مع برشلونة انطوائيا وقليل الحديث، ولم يكن يعبر مباشرة عن مواقفه.

وخلال فترة المدرب بيب غوارديولا مع برشلونة، اضطر في إحدى المرات للانتقال إلى منزل ميسي من أجل الحديث مع اللاعب بعد مقاطعته إحدى الحصص التدريبية تعبيرا عن غضبه على سياسة المدرب الذي لم يكن يتيح له فرصة خوض كامل المباريات، فكان إما أن يغيره قبل نهاية المباراة أو يجلسه على دكة الاحتياطي ثم يدخله بديلا.

ووفقا لألكسندر جويارد -مؤلف كتاب عن حياة ميسي الذي سرد هذه الواقعة- فإن هذا التصرف من ميسي كان بمنزلة "نداء استغاثة، وحينها يجب التوجه إليه والمبادرة بالتواصل معه وطمأنته ومساعدته على العودة".

إصابة وبطولة ودراجة

وقبل انضمامه لنادي برشلونة بعمر 13 عاما، بدأ ميسي ممارسة كرة القدم مع نادي نيو أولد بويز الأرجنتيني، وفي إحدى المرات كان على موعد مع مباراة نهائية أمام فريق ديبورتيفو روزاريو في بطولة محلية يحصل الفريق الفائز بها على دراجات لكل لاعبيه.

وفي يوم المباراة غادرت عائلة ميسي المنزل باتجاه الملعب لمشاهدة المباراة، ولم تكن تدرك أن ابنها حبيس في الحمام، واضطر بعد فقدان الأمل في الحصول على مساعدة من الخارج إلى كسر النافذة، مما تسبب في إصابة يده ولكنه ركض سريعا تجاه الملعب ليدرك ما بقي من المباراة مع فريقه ويقلب تأخر رفاقه إلى فوز، وفقا لما سرده كارلوس موراليس، أحد أوائل المدربين الذين أشرفوا على ميسي في الأرجنتين.

وقال موراليس "باللعب والمنافسة، يكشف ميسي عن نفسه. انظر كيف يحتفل بأهدافه! إنها المرة الوحيدة التي يفقد فيها خجله. بالنسبة له، لعب كرة القدم يشبه التنفس".

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

Lionel Messi of Barcelona Press Conference BARCELONA, SPAIN - AUGUST 08: Lionel Messi of FC Barcelona faces the media during a press conference at Nou Camp on August 08, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)

هل كان ميسي يستطيع اللعب مجانا لبرشلونة؟

بين أمنية رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا أن يلعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجانا للبرسا، وغضب “البولغا”، يحسم أحد أعضاء إدارة الفريق الكتالوني المسألة.

Published On 19/10/2021
The Ballon d’Or awards Soccer Football - The Ballon d’Or awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - December 2, 2019 Barcelona's Lionel Messi with his six Ballon d'Or trophies REUTERS/Christian Hartmann TPX IMAGES OF THE DAY

ماذا فعل ميسي في 2021 ليستحق الكرة الذهبية؟

يتقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، متنافسي ماراثون جائزة الكرة الذهبية المستمر منذ بداية عام 2021، وينتهي في 29 من الشهر الجاري بكشف مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن اسم الفائز.

Published On 21/10/2021
Champions League - Group A - Paris St Germain v Manchester City

لماذا تطارد الإصابات ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان أكثر من برشلونة؟

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان إن المهاجم ليونيل ميسي سيغيب عن رحلة الفريق لمواجهة بوردو بالدوري الفرنسي لكرة القدم غدا السبت بسبب الإصابة، لكنه قد يشارك مع الأرجنتين في تصفيات المونديال.

Published On 5/11/2021
Lionel Messi holds an FC Barcelona press conference Soccer Football - Lionel Messi holds an FC Barcelona press conference - 1899 Auditorium, Camp Nou, Barcelona, Spain - August 8, 2021 Lionel Messi during the press conference REUTERS/Albert Gea

معضلة أخرى لبرشلونة بسبب رحيل ميسي

يواجه نادي برشلونة معضلة جديدة بسبب تداعيات رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الفريق قبل أشهر، ودخل مجلس الإدارة في سباق مع الزمن لإيجاد الحل المناسب.

Published On 5/11/2021
المزيد من كرة قدم

تشافي: نحن الأفضل في العالم وهذه قراراتي الأولى مع برشلونة

XAVI تشافي

غوارديولا يخاف رونالدو ويقلل من مواجهة مانشستر يونايتد وسولشار يخشى تكرار فضيحة ليفربول

بفيديو خاص من المدرجات.. رونالدينيو يحتفل بذكرى أول أهدافه مع ميلان بدوري الأبطال

غوارديولا أكثر الواثقين.. رياضيون ومحللون يتوقعون مستقبل تشافي مع برشلونة

الأكثر قراءة

لصحة الكبد ونوم هادئ.. لا تتخل عن هذه الأطعمة في وجبة العشاء

عائلة فلسطينية تُسلّم تركيا "أمانة" تركها ضابط عثماني منذ الحرب العالمية الأولى

تخلى عنه الجميع ولا يخرج من بيته إلا في الليل.. الرجل الشجرة في العراق يروي قصته

إثيوبيا ترفض خريطة طريق أميركية.. آبي أحمد يدعو لتقديم "التضحيات" مع اشتداد المعارك

Memorial service for the victims of the Tigray conflict