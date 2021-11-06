قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المحبط إن فريقه اتخذ "خطوة كبيرة للخلف" بأدائه في الخسارة 2-0 أمام ضيفه مانشستر سيتي في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وأطلق يونايتد تسديدة واحدة على مرمى سيتي خلال المباراة التي أقيمت في أجواء ممطرة وهيمن عليها سيتي وألحق بمنافسه الخسارة الثالثة في آخر 4 مباريات على أرضه في الدوري.

خسائر تاريخية ليونايتد بملعبه

وقال سولشاير إن فريقه خسر 8 مباريات على أرضه في كافة المباريات خلال 2021، وهو أكبر عدد مباريات في عام واحد منذ الهزيمة في 8 مباريات عام 1989، ليزيد الضغط على المدرب النرويجي الذي يكافح من أجل قلب حظوظ فريقه.

وأضاف سولشاير "بالطبع الأمر مخيب للآمال للغاية. إنها خطوة كبيرة للخلف، إنها طريقة خسارة لا نودها. عندما نخسر مباراة أمام فريق جيد تريد أن ترى أداء أفضل من مانشستر يونايتد مما شاهدناه اليوم".

وتابع "عندما كنا نمتلك الكرة كانوا يضغطون علينا جيدا حقا. ولم نتمكن من التمركز الجيد في الخلف، لذلك لا يمكن الوصول للمستوى الذي نحتاجه للفوز على الأندية الجيدة".

وتعرض سولشاير لانتقادات شديدة عقب الخسارة الثقيلة 5-0 أمام ليفربول في مباراته الأخيرة بالدوري على ملعبه لكن الفوز على ملعب توتنهام والتعادل مع أتلانتا في إيطاليا بدوري أبطال أوروبا ألمحا إلى بعض التحسن في الأداء قبل أن يزيد سيتي من مشاكل الفريق ويهدد برحيل المدرب مجددا.