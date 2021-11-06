تشلسي يتعثر بملعبه ويهدي ليفربول وسيتي فرصة للحاق به في صدارة البريميرليغ

تعادل تشلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أرضه بشكل مفاجئ 1-1 مع بيرنلي المتعثر بعدما سجل البديل ماتي فيدرا هدف الضيوف قرب النهاية، ليلغي هدف التقدم عبر كاي هافرتس اليوم السبت.

ورفع تشلسي رصيده إلى 26 نقطة من 11 مباراة، متقدما بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي فاز 2-0 خارج أرضه على مانشستر يونايتد في مباراة قمة، وظل بيرنلي في المركز الـ18 بنقاط 8.

فرصة لليفربول مع مانشستر سيتي

وأهدى تعثر تشلسي فرصة ذهبية لمنافسه على القمة ليفربول لتقليص الفارق معه إلى نقطة واحدة إذا فاز غدا الأحد على ويستهام يونايتد.

وحافظ الحارس نيك بوب على بقاء بيرنلي في المباراة مبكرا عندما تصدى لفرصتين من كالوم هودسون-أودي وجورجينيو، لكنه لم يفعل شيئا في الدقيقة 33 ليمنع هدف المهاجم الألماني هافرتس إثر تمريرة عرضية من ريس جيمس.

ووجد جيمس المساحة في الناحية اليمنى ليرسل تمريرة عرضية متقنة لهافرتس حولها بضربة رأس من 8 أمتار في الزاوية البعيدة تجاوزت بوب الذي ظل واقفا على خط مرماه.

وواصل تشلسي الضغط بعد الاستراحة حيث لمست ضربة رأس من تياغو سيلفا الجانب الخارجي للقائم قبل أن يطلق هافرتس تسديدة من مدى قريب أعلى المرمى وتصدى بوب لمحاولة من هودسون-أودي.

وكلفت الفرص المهدرة تشلسي كثيرا، حيث أدرك بيرنلي التعادل من أول هجمة خطيرة بعدما أرسل آشلي ويستوود تمريرة عرضية هيأها جاي رودريغيز إلى فيدرا، ليضع الكرة في المرمى من مدى قريب في الدقيقة الـ79.