Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

تشافي: نحن الأفضل في العالم وهذه قراراتي الأولى مع برشلونة

XAVI تشافي
تشافي وقع عقدا لتدريب برشلونة إلى غاية 2024 (مواقع التواصل الاجتماعي)
6/11/2021

استعرض تشافي هيرنانديز خطته في الأيام المقبلة مع نادي برشلونة، وأكد من مطار الدوحة أنه لن يجد صعوبة في تدريب زملائه السابقين في الفريق.

وتحدث تشافي مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية بمطار الدوحة قبل لحظات من مغادرته صباح اليوم السبت باتجاه برشلونة، وقال "سنبذل قصارى جهدنا، نحن برشلونة، نحن في أفضل ناد في العالم، والأفضل يجب أن يفوز دائما، لا يمكنك أن تتعادل أو تخسر".

وأضاف "سنحاول أن نجعل اللاعبين سعداء، سيكون علينا العمل بجد وبأهداف واضحة سعيا لتحقيق الفوز. أنا إيجابي للغاية وسيتعين علينا العمل بجد لجعل الأمور تسير على ما يرام".

وبشأن التأخر في الإعلان عن تعيينه مدربا للنادي الكتالوني وتفاصيل المحادثات مع ناديه السابق السد القطري، قال تشافي "أنا سعيد للغاية، هذا أكبر تحد في مسيرتي. لقد قام الجميع بدورهم، وأنا ممتن جدا لبرشلونة وثقتهم. لقد جاؤوا إلى الدوحة، وكانت هناك مفاوضات لفسخ العقد وقمنا جميعا بالمطلوب منا. أنا متفائل جدا وأنا متحمس جدا لأن كل شيء يسير على ما يرام".

واعترف بأن عملية التوقيع لبرشلونة "كانت صعبة لأنه كان لا بد من إنهاء العقد مع نادي السد وإبرام العقود الجديدة لجميع الطاقم الفني الذي سيرافقه".

وبشأن أولوياته في المرحلة المقبلة، أكد تشافي أن أول شيء يريد فعله هو التحدث مع اللاعبين، وقال "أنا بحاجة إلى التحدث معهم لمعرفة كيف هم. لقد مررت أيضا بمواقف سيئة، إنها ليست أفضل لحظة في تاريخ النادي ولكني أريد أن أوضح أفكاري وخططي للعمل الجاد وتكوين فريق تنافسي. أعتقد أنها مسألة عمل جماعي وأنا أتطلع للقيام بالأشياء بشكل جيد".

ويرى تشافي أن تدريب عدد من زملائه السابقين في النادي الكتالوني مثل سيرجيو بوسكيتش وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو وجوردي ألبا أمر إيجابي، وقال "أرى ذلك ميزة، لقد حدث نفس الأمر في السد. أعرف 5 لاعبين جيدا لأنهم كانوا زملاء في الفريق وأرى أنها نقطة إيجابية لأنني أعرف كيف يتدربون، وأعرف كيف هم، وهم قادة الفريق. أعتبر ذلك ميزة".

ولن يسافر تشافي إلى فيغو لمشاهدة مباراة الفريق اليوم أمام سلتا فيغو في الدوري الإسباني، ولكنه سيحرص على متابعتها عبر التلفزيون لتقييم الفريق قبل تسلم منصبه رسميا وتقديمه لوسائل الإعلام بعد غد الاثنين.

وأعلن برشلونة في وقت مبكر اليوم السبت عن التعاقد مع تشافي (42 عاما) حتى 2024 خلفا للهولندي رونالد كومان. وخاض المدرب السابق للسد 767 مباراة خلال 17 عاما مع النادي الكتالوني، وهو ثاني أكثر لاعب خوضا لمباريات في تاريخ النادي بعد ليونيل ميسي وحصل على 25 لقبا أبرزها الدوري الإسباني 8 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري بفارق 9 نقاط عن ريال سوسييداد صاحب الصدارة، و8 نقاط عن غريمه ريال مدريد الذي فاز في لقاء القمة بين العملاقين 2-1 الشهر الماضي.

وفي دوري أبطال أوروبا يحتل برشلونة المركز الثاني في مجموعته خلف بايرن ميونخ بـ6 نقاط بعد أول 4 جولات رغم هزيمته في أول مباراتين.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

Soccer Football - Club World Cup - Quarter Final - Monterrey v Al Sadd SC - Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar - December 14, 2019 Al-Sadd coach Xavi reacts REUTERS/Kai Pfaffenbach

3 طلبات لتشافي قبل أول مباراة له مع برشلونة

وضع المدرب الجديد لنادي برشلونة تشافي هيرنانديز 3 مطالب أمام إدارة الفريق حتى قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد معه، وأصرّ على تحقيق رغباته لضمان انطلاقة مثالية مع الفريق.

Published On 5/11/2021
Lionel Messi holds an FC Barcelona press conference Soccer Football - Lionel Messi holds an FC Barcelona press conference - 1899 Auditorium, Camp Nou, Barcelona, Spain - August 8, 2021 Lionel Messi during the press conference REUTERS/Albert Gea

معضلة أخرى لبرشلونة بسبب رحيل ميسي

يواجه نادي برشلونة معضلة جديدة بسبب تداعيات رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الفريق قبل أشهر، ودخل مجلس الإدارة في سباق مع الزمن لإيجاد الحل المناسب.

Published On 5/11/2021
المزيد من كرة قدم

طيف التوحد وتنازل غوارديولا وتعمد الإصابة.. مشاهد لم ترو من سيرة ليونيل ميسي

epa01743883 Barcelona forward Lionel Messi (R) celebrates with his coach Josep Guardiola (L)

غوارديولا يخاف رونالدو ويقلل من مواجهة مانشستر يونايتد وسولشار يخشى تكرار فضيحة ليفربول

لماذا تطارد الإصابات ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان أكثر من برشلونة؟

Champions League - Group A - Paris St Germain v Manchester City

بفيديو خاص من المدرجات.. رونالدينيو يحتفل بذكرى أول أهدافه مع ميلان بدوري الأبطال

الأكثر قراءة

لصحة الكبد ونوم هادئ.. لا تتخل عن هذه الأطعمة في وجبة العشاء

عائلة فلسطينية تُسلّم تركيا "أمانة" تركها ضابط عثماني منذ الحرب العالمية الأولى

تخلى عنه الجميع ولا يخرج من بيته إلا في الليل.. الرجل الشجرة في العراق يروي قصته

إثيوبيا ترفض خريطة طريق أميركية.. آبي أحمد يدعو لتقديم "التضحيات" مع اشتداد المعارك

Memorial service for the victims of the Tigray conflict