فرّط برشلونة في تقدمه بـ3 أهداف ليتعادل 3-3 مع مضيفه سيلتا فيغو في مباراة فوضوية بالدوري الإسباني لكرة القدم أوضحت حجم المهمة التي تنتظر المدرب الجديد تشافي هرنانديز.

وأكمل إياجو أسباس قائد سيلتا انتفاضة رائعة في الشوط الثاني من أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما أحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 52، قبل أن يهز نوليتو الشباك في الدقيقة 74.

ومنح المهاجم الشاب أنسو فاتي التقدم لبرشلونة في الدقيقة الخامسة، وضاعف القائد سيرجيو بوسكيتس النتنيجة بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18، قبل أن يضيف ممفيس ديباي الهدف الثالث في الدقيقة 34.

لكن مستوى برشلونة تراجع بشدة في الشوط الثاني، وامتد صيامه عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري بهذا التعادل.

وتأثر برشلونة سلبيا بالتبديل الاضطراري لنجمه الشاب فاتي الذي خرج من الملعب مصابا وهو يتألم ويضع يده خلف ساقه اليسرى، وتبدو أنها إصابة بتمزق عضلي في العضلة الخلفية.

فاتي يتألم من الإصابة (غيتي)

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الترتيب برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، في حين يأتي سيلتا في المركز 14 ولديه 12 نقطة.