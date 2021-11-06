برشلونة ينهار ويهدر الفوز على سيلتا فيغو ويخسر أنسو فاتي
فرّط برشلونة في تقدمه بـ3 أهداف ليتعادل 3-3 مع مضيفه سيلتا فيغو في مباراة فوضوية بالدوري الإسباني لكرة القدم أوضحت حجم المهمة التي تنتظر المدرب الجديد تشافي هرنانديز.
وأكمل إياجو أسباس قائد سيلتا انتفاضة رائعة في الشوط الثاني من أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما أحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 52، قبل أن يهز نوليتو الشباك في الدقيقة 74.
ريمونتادا "سيلتا فيغو" تفرض التعادل على "برشلونة".
ملخص المباراة 📺😉#CeltaBarça 3-3#LaLigaSantander pic.twitter.com/sDz0ixhmby
— LaLiga (@LaLigaArab) November 6, 2021
ومنح المهاجم الشاب أنسو فاتي التقدم لبرشلونة في الدقيقة الخامسة، وضاعف القائد سيرجيو بوسكيتس النتنيجة بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18، قبل أن يضيف ممفيس ديباي الهدف الثالث في الدقيقة 34.
⚽️🥅 موهبة برشلونة الصاعدة أنسو فاتي يفتتح التسجيل للنادي الكتالوني#سيلتا_فيغو_برشلونه | #الدوري_الاسباني #LaLigaSantander pic.twitter.com/nqBL5KoFbG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 6, 2021
لكن مستوى برشلونة تراجع بشدة في الشوط الثاني، وامتد صيامه عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري بهذا التعادل.
وتأثر برشلونة سلبيا بالتبديل الاضطراري لنجمه الشاب فاتي الذي خرج من الملعب مصابا وهو يتألم ويضع يده خلف ساقه اليسرى، وتبدو أنها إصابة بتمزق عضلي في العضلة الخلفية.
ويحتل برشلونة المركز التاسع في الترتيب برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، في حين يأتي سيلتا في المركز 14 ولديه 12 نقطة.